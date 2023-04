Gerechtshof Amsterdam verdaagt arrest in Endstra-zaak voor de zesde maal

Connect on Linked in

Dinsdag heeft het gerechtshof in Amsterdam voor de zesde maal de uitspraak in de zaak van een schuldeiser van de erven Endstra verdaagd. De Haagse vastgoedhandelaar Harry Pen meent miljoenen tegoed te hebben uit de nalatenschap van de in 2004 voor zijn kantoor aan de Amsterdamse Apollolaan doodgeschoten vastgoedcollega Wim Endstra. De vereffenaar van de erfenis, advocaat Toni van Hees, van het kantoor Stibbe, is het daar niet mee eens. Het hof moet onder meer een oordeel geven over de authenticiteit van een fax van wijlen Endstra aan Pen.

Van Hees denkt dat de handtekening onder de fax vervalst is. Op 5 augustus 2020 wees de rechtbank de vorderingen van Harry Pen af. Sindsdien sleept de zaak voort bij het gerechtshof. In de civiele procedure moet Pen zijn gelijk bewijzen en vooral dat de fax echt is.

Pen heeft daarom een deskundigenrapport laten opstellen.

Waarschijnlijker

In haar rapport concludeert onderzoekster Sonja Veldthuis dat het waarschijnlijker is dat het document authentiek is en ondertekend door Willem Endstra dan dat het een in elkaar geknutseld falsificaat is.

Het gerechtshof slaagt er al ruim een jaar niet in om een eindconclusie over de claim te trekken.

Op de fax staat een serie vastgoedtransacties die handelen om miljoenen euro’s.

Bankier van de onderwereld

Willem Endstra had in 2002 honderden miljoenen aan vastgoedvermogen onder zich toen op een dag een interview van de crimineel John Mieremet met De Telegraaf een einde maakte aan zijn carrière in de bovenwereld. Vanaf woensdag 28 augustus 2002 stond Endstra bekend als bankier van de onderwereld en was hij aangeschoten wild.

De banken trokken hun ruime kredietfaciliteiten in. Criminelen begonnen hem af te persen om hun geld terug te krijgen, en zakenpartners wilden hun banden met Endstra ontvlechten, en ook geld zien.

Transactie

Uit het politieonderzoek rond de moord op Endstra blijkt dat Pen en Endstra inderdaad zaken deden in het vastgoed. De erven Endstra erkennen echter de gewraakte schuld niet.

De bedrijven van Willem De familie, onder leiding van Endstra’s broer Haico, sloot jaren geleden een transactie met de overheid waarbij 47 miljoen euro werd afgerekend. In februari onthulde Crimesite dat Haico Endstra niet lang geleden nog aan Mike J. enige miljoenen euro’s heeft betaald. J. stelt dat nog tegoed te hebben gehad van wijlen Endstra.

