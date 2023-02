Broer Willem Endstra schikt met schuldeiser (UPDATE)

Connect on Linked in

Haico Endstra, de broer van de in 2004 doodgeschoten vastgoedhandelaar Wim Endstra (foto), heeft vorig jaar miljoenen euro’s betaald aan een schuldeiser die nog aanspraak maakte op geld van de erven Endstra. Volgens een betrouwbare bron had deze schuldeiser nog enkele miljoenen tegoed van Wim “Willem” Endstra en is dat vorig jaar uiteindelijk afgerekend. De schuldeiser in kwestie heeft aan Crimesite bevestigd dat er is betaald.

Door @Wim van de Pol

De schuldeiser was Mike J., eigenaar van een Spaans beveiligingsbedrijf, en in het verleden in Nederland veroordeeld voor kleine drugsdelicten. J. bevestigt in reactie aan Crimesite het bericht over de betaling en ‘dat de kwestie naar volle tevredenheid is afgewikkeld.’ Verder wil J. geen enkel commentaar over de kwestie kwijt.

De hoogte van het betaalde bedrag is onbekend.

Mink Kok

Mike J. is een goede bekende van de Amsterdamse crimineel Mink Kok die op zijn beurt weer een goede bekende van Wim Endstra was. Kok zegt dat Endstra in de weken voordat hij op 17 mei 2004 werd doodgeschoten voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam erg bezorgd was over zijn veiligheid. Kok zat in die periode vast. Hij vertelde later dat hij Mike J. had aangezocht om naar de beveiliging van Endstra te laten kijken, maar dat dit initiatief helaas te laat kwam.

Schuldeisers

Broer Haico Endstra heeft in een politieverhoor gezegd dat hij Mike J. in 2005 heeft leren kennen en noemde hem ‘een heel aardige man.’ J. heeft zich toen enige tijd bekommerd om de veiligheid van Haico Endstra, die na de dood van zijn broer werd belaagd door schuldeisers, ook uit criminele hoek.

3 miljoen

Mike J. heeft zelf in een politieverhoor uit 2005 verklaard dat Willem Endstra eind 2003 dringend verlegen zat om cash. J. zou Endstra een bedrag van 3 miljoen euro hebben verschaft, dat weer (deels) zou zijn gefinancierd door Colombiaanse contacten. Een duur Haags appartement zou onderpand zijn geweest. Hierover was niets op papier gezet maar Endstra’s (overleden) adviseur Bram Zeegers zou bij de afspraak aanwezig zijn geweest toen Endstra het geld kreeg overhandigd.

De recherche informeerde in 2005 bij Haico Endstra met de vraag of hij of Mike J. niet in de problemen zou komen als de drie miljoen niet zou worden terugbetaald. Haico zei toen: ‘Nee. Het zijn mensen die ik heel goed ken en zij weten ook dat hij er niet meer is en dat ik ook niets kan doen.’

Geen dreiging

Mike J. stelde tegenover de politie dat er wat betreft deze lening in de periode voor Endstra’s dood geen dreiging was omdat er voorzover hem bekend geen sprake was van een terugvorderen of een betalingsverplichting.

Overigens vertelde J. eerder aan Crimesite dat hij en Mink Kok meer bedragen aan Endstra hadden gegeven, ook kleinere bedragen. In de periode dat hij mensen wegjoeg die bij Haico aan de deur kwamen stond zegt hij op de loonlijst van een Endstra-firma te hebben gestaan.

Ronald van Essen

Behalve Mike J. waren er nog meer schuldeisers van Endstra’s bedrijven die zeggen onbetaald te zijn gebleven. Een aantal voerde juridische procedures tegen de erven Endstra. Voormalig xtc-handelaar Ronald van Essen, die zwaar invalide is omdat hij in 1999 in zijn hoofd werd geschoten, verloor in de rechtszaal alle procedures.

Harry Pen

De Haagse vastgoedhandelaar Harry Pen zegt ook nog geld van Wim Endstra tegoed te hebben. Pen deed vastgoedzaken met Wim Endstra, zoals ook de Belastingdienst vaststelde in een analyse ten behoeve van het Kolbak-dossier, de afpersingszaak waarin Willem Holleeder werd veroordeeld (zie afbeelding).

Zesde keer

Afgelopen week verdaagde het gerechtshof in Amsterdam voor de zesde keer een eind-arrest in de procedure waarin Pen geld opeist bij de vereffenaar van de erfenis van Endstra, de advocaat Toni van Hees van Stibbe. De zaak richt zich vooral op een fax aan Pen met een lijst transacties, die Endstra zou hebben ondertekend. Een deskundige heeft als getuige verklaard dat de kans dat die fax echt is hoogstwaarschijnlijk is. Het hof voorziet dat arrest nu eind april.

Van Hees werd in 2014 aangesteld als vereffenaar van een slordige 47 miljoen euro die resteerde van het Endstra-vermogen, nadat de Staat en de Belastingdienst met Haico Endstra en de familie tot een vergelijk waren gekomen.

De Endstra-bedrijven zijn niet vervolgd voor witwassen, Haico Endstra evenmin.