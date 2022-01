Gerechtshof laat vier veroordeelde Satudarah-leiders vrij

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Arnhem heeft vier veroordeelde kopstukken van motorclub Satudarah op vrije voeten gesteld. Ze mogen hun hoger beroep in vrijheid afwachten. Dat schrijft Tubantia. Eind december werden Michel B. (56), Angelo M. (44), Paul M. (52) en Redouan I. (44) door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot straffen van 3,5 jaar tot vijf jaar cel. De hoogste straf was voor medeoprichter van Satudarah, Michel B. uit Enschede.

Volgens het gerechtshof is het niet nodig dat de vier mannen momenteel vast blijven zitten. Dat komt omdat ze tijdens het proces lange tijd onder voorwaarden vrij waren en zich aan de voorwaarden hielden. Het gerechtshof gaat er vanuit dat de leden van de verboden motorclub dat nu ook zullen doen.

Inhoudelijke behandeling

De raadsheren van het gerechtshof hielden bij het besluit ook rekening met de omstandigheden van de vier verdachten. Onduidelijk is welke dat zijn. Ook is de verwachting dat het nog lang duurt voordat de zaak in hoger beroep inhoudelijk behandeld gaat worden.

Het gerechtshof zal vermoedelijk in 2023 of 2024 uitspraak doen in de zaak.

Criminele organisatie

Volgens de rechtbank hebben de vier bestuursleden leiding gegeven aan een internationale criminele organisatie die diefstal, afpersing, bedreiging, (zware) mishandeling, witwassen en overtreding van de drugs- en wapenwetgeving als oogmerk had.

De strafzaak tegen Satudarah-leider Xanterra M. moet nog plaatsvinden. Zijn advocaat was destijds ziek.