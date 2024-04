‘Gerechtshof publiceert uitspraak zwembadmoord te vroeg’

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft donderdagochtend per ongeluk het arrest in de zwembadmoord te vroeg gepubliceerd. De advocaten van de verdachten in de zaak hebben daarom een wrakingsverzoek ingediend. Dit bericht het Dagblad van het Noorden.

Uitspraak

Het gaat om de uitspraak in de zaak van Johan L. uit Deventer, die wordt verdacht van het leveren van het wapen waarmee Jan Elzinga in 2012 in Marum is doodgeschoten. Medewerkers van het gerechtshof hebben rond 11.00 per ongeluk één van de vonnissen in de zwembadmoord online gezet. Dit schrijft het Dagblad van het Noorden.

Dat betekent dat de uitspraak al bekend is geworden, zonder dat dat in het openbaar is uitgesproken. Wat de voortijdige publicatie betekent voor de uitspraak van donderdagmiddag, is nog onduidelijk.

Verontwaardigd

Het arrest is ingezien door de krant. Om de rechtsgang niet te verstoren, heeft het dagblad besloten er niet over te publiceren of uit te citeren. De advocaten van de veroordeelde schoonfamilie van Elzinga zijn verontwaardigd en willen dat de raadsheren van de zaak worden gehaald. Advocaat Wilko ten Have zegt dat de schijn van vooringenomenheid is gewekt, met de publicatie van een van de vonnissen. ‘Een uitspraak moet op zitting worden gedaan. Nu is er op voorhand al iets bekend geworden.’

Het hof kon nog niet reageren, omdat er geen woordvoerder beschikbaar is. Justitie reageert niet, omdat ze met de publicatie van een uitspraak geen bemoeienis heeft.

Doodgeschoten

De rechtbank in Groningen legde in eerste aanleg straffen van 20 jaar op aan drie schoonfamilieleden van de in 2012 vermoordde Jan Elzinga (40). Het slachtoffer werd ruim tien jaar geleden doodgeschoten bij het zwembad in Marum. De rechtbank baseert zich onder meer op verklaringen van kroongetuige Willem P.

Volgens de rechtbank hebben Elzinga’s ex-partner Monique H. (43) uit Hollandscheveld, haar broer Marcel H. (40) uit Nieuw-Roden en moeder Jacoba van der L. (61) uit Roden opdracht gegeven voor de moord. Zij kregen van de rechtbank alle drie 20 jaar celstraf opgelegd. Tegen broer en zus H. eiste het OM 20 jaar cel, tegen moeder Van der L. zeventien jaar.