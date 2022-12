Leden schoonfamilie krijgen 20 jaar gevangenisstraf voor zwembadmoord

Connect on Linked in

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag celstraffen van 20 jaar opgelegd aan drie schoonfamilieleden van de in 2012 vermoordde Jan Elzinga (40). Het slachtoffer werd ruim tien jaar geleden doodgeschoten bij het zwembad in Marum, nadat hij was wezen zwemmen. De rechtbank baseert zich onder meer op verklaringen van kroongetuige Willem P.

Moord beraamd

Volgens de rechtbank hebben Elzinga’s ex-partner Monique H. (43) uit Hollandscheveld, haar broer Marcel H. (40) uit Nieuw-Roden en moeder Jacoba van der L. (61) uit Roden opdracht gegeven voor de moord. Zij krijgen van de rechtbank alle drie 20 jaar celstraf opgelegd. Tegen broer en zus H. eiste het OM 20 jaar cel, tegen moeder Van der L. zeventien jaar.

De 57-jarige Johan L. uit Kampen krijgt zeven jaar cel. Hij fungeerde als tussenpersoon en regelde het moordwapen.

Kroongetuige

Jan Elzinga werd in de ochtend van 10 juli 2012 bij een zwembad aan de Langestraat in Marum doodgeschoten door Pascal E. uit Zwolle. In de uitgebrande vluchtauto vond de politie een petje met dna-materiaal. Dat leidde naar de schutter: de drugsverslaafde Pascal E. die al snel de moord bekende. Hij zou de moord voor 15.000 euro hebben gepleegd in opdracht van Willem P. Beide mannen werden in 2014 veroordeeld tot respectievelijk 15 en 20 jaar cel.

P. sloot daarna een deal met justitie en werd kroongetuige. Hij vertelde in ruil voor een strafkorting van 30 procent dat de schoonfamilie de moord had uitgelokt. P. kwam vorig jaar op vrije voeten.

Eerder verdacht

Monique H. en haar broer werden eerder verdacht van het opdracht geven voor de moord. Ze werden enkele maanden na de moord op Elzinga aangehouden, maar kort nadien weer vrijgelaten. Er waren belastende verklaringen afgelegd tegen het tweetal, maar daar werd toentertijd geen bevestiging voor gevonden waardoor de zaak werd geseponeerd.

De rechter ziet ook bewijs in onder meer afgeluisterde telefoongesprekken en sms-berichten tussen de familieleden.