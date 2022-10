Eis: 20 jaar cel voor opdracht liquidatie ex-partner

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen twee mannen en twee vrouwen straffen tot 20 jaar gevangenisstraf geëist voor opdracht geven voor de zogeheten zwembadmoord op de 40-jarige Jan Elzinga. Elzinga werd op 10 juli 2012 in de Langestraat in Marum overdag doodgeschoten. Hij was op zijn fiets van zijn huis onderweg naar het plaatselijke zwembad. De verdachten zijn de nu 43-jarige Monique H., de voormalige partner van Jan Elzinga, haar 40-jarige broer en hun 60-jarige moeder. De officieren van justitie noemen hen het brein achter de moord.

Veroordeling

De schutter en de opdrachtgever van de schutter zijn al jaren geleden veroordeeld: in 2014 kreeg de schutter Pascal E. vijftien jaar en de 57-jarige opdrachtgever Willem P. negentien jaar en zeven maanden.

De verdenkingen tegen de ex-partner van Elzinga en de andere twee verdachten begonnen nadat schutter Pascal E. gedurende zijn proces verklaarde dat de partner van het slachtoffer en haar broer de opdrachtgevers van de moord waren. Na zijn definitieve veroordeling begon ook Willem P. te verklaren. Hij bevestigde dat de opdracht voor de moord uit deze hoek kwam. Daarbij vertelde hij ook over de rol van hun moeder en een kennis van de familie. Deze laatste, een 57-jarige verdachte uit Kampen, heeft ook bevestigd dat de opdracht voor de moord van de familie kwam. Hij was volgens het Openbaar Ministerie de link tussen de ex-partner en haar familieleden en de uiteindelijke uitvoerders van de moord.

Slechte relatie

In 2012 gaat het niet goed met de ex-partner van Elzinga. Zij heeft een slechte relatie met hem en zegt tegen haar familie dat ze in grote angst leeft. Daarop benadert haar broer een kennis uit het criminele circuit. Hij vraagt aan de verdachte uit Kampen om Elzinga te vermoorden. De man weigert, maar ‘helpt’ zijn kennis wel door de – in 2016 veroordeelde – opdrachtgever te benaderen. Die opdrachtgever regelt uiteindelijk de schutter. Beiden krijgen 15.000 euro.

In de uitgebrande vluchtauto vond de politie een petje met dna-materiaal. Dat leidde naar de schutter: de drugsverslaafde Pascal E. die al snel de moord bekende.

Vakantie

De verklaring die Pascal E. tijdens zijn proces gaf was wel duidelijk maar het kon op dat moment niet worden onderbouwd met bewijs. Dat kan volgens de officieren nu wel. De verklaring van de schutter vormt de basis van de bewijsconstructie van het OM. In 2021 bleek er berichtenverkeer te zijn tussen de verdachten, van voor 10 juli 2012. In die berichten wordt gesproken over het regelen van een vakantie. Voor het OM staat als een paal boven water dat feitelijk wordt gesproken over het regelen van de moord. In 2021 was er een doorbraak.

Verklaringen

In 2021 is er een undercoveragent ingezet. Justitie zegt dat dit ’tot veel paniek en geheimzinnigheid bij de verdachten’ leidde. Ook was opmerkelijk dat, als vanzelfsprekend, de drie familieleden direct contact zoeken met de vierde verdachte. Zij doen alles wat in hun macht ligt om de betrokkenheid te verbergen. Verder is in 2021 pas gebleken dat de vierde verdachte uit Kampen tussen november 2012 en juni 2015 vertrouwelijk informatie aan de politie in Overijssel heeft gegeven.

Kroongetuige

In ruil voor een vermindering met 30 procent van zijn celstraf heeft de eerder veroordeelde opdrachtgever Willem P. een overeenkomst gesloten met het OM. Hij werd daarmee kroongetuige.

De advocaten vinden dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat er met name rond de inzet van de kroongetuige vormfouten zijn gemaakt. Zo wordt de betrouwbaarheid van de kroongetuige in twijfel getrokken, onder meer vanwege de door hem vervalste en voor de verdachten belastende (concept) sms-jes.

Het OM zegt dat de strafkorting door de kroongetuige is verkregen in ruil voor zijn verklaringen en niet voor zijn sms-berichten. Bij die verklaringen heeft hij telefoons overlegd met berichten. Van die berichten is een deel vals gebleken. Hij deed dat om zijn verklaringen kracht bij te zetten zodat politie en het OM de zaak opnieuw zouden oppakken. De kroongetuige heeft ter zitting toegegeven dat hij deze berichten heeft vervalst. Maar, een deel van de berichten is niet vals, zegt het OM. Het is bewezen berichtenverkeer met de 40-jarige verdachte in deze zaak.

Tegen Monique H., de ex-partner van Elzinga, eist het OM 20 jaar cel. Tegen haar broer is de eis ook 20 jaar en tegen haar moeder 17 jaar cel, net als tegen de man uit Kampen.

De verdachten hebben maar weinig willen zeggen.

weigert openheid van zaken te geven. Het OM weegt dit mee als strafverzwarend. “De verdachten zijn zeer berekenend te werk gegaan. Geen van hen is op enig moment terug

De rechtbank zal vrijdag 28 oktober 2022 zeggen wanneer het uitspraak doet in deze zaak.