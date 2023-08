Getuige tegen El Chapo krijgt 20 jaar cel

Connect on Linked in

Juan Carlos Ramírez Abadía (60), alias “Chupeta, de man die aan de wieg stond van de doorbraak van Joaquín Guzmán Loera, bijgenaamd “El Chapo,” is veroordeeld tot twintig jaar cel, net als El Chapo, voor onder meer grootschalige cocaïnehandel. Hij was de leider van het zogeheten Norte del Valle-kartel in Colombia en werd later getuige tegen Guzmán. Hij werd op 14 augustus in New York veroordeeld. Hij was niet alleen berucht als leider van een drugskartel, hij werd ook bekend omdat hij enkele keren zijn gezicht door een plastisch chirurg liet veranderen.

150 moorden

De celstraf is behalve voor de smokkel van tonnen cocaïne naar de Verenigde Staten ook opgelegd voor betrokkenheid bij witwassen en moorden. Met zijn medeweten, of in zijn opdracht zouden 150 mensen zijn vermoord. Hij kreeg een lagere straf omdat hij na zijn arrestatie bereid was om te getuigen tegen El Chapo, en tegen Jesús “El Rey” Zambada, de broer van Ismael Zambada García, bijgenaamd “El Mayo,” de huidige leider van het Sinaloa kartel. Het is waarschijnlijk dat hij ook nog tegen een aantal andere personen verklaringen heeft afgelegd.

Narcos

Chupeta vertelde onder meer het (later in de serie Narcos beroemd geworden) verhaal dat El Chapo hem in 1990 beloofde binnen een week vier ton cocaïne van Mexico naar Los Angeles te brengen. De handel werd door vliegtuigen van Chupeta naar Mexico gevlogen en het netwerk van El Chapo slaagde erin die inderdaad in minder dan een week over de grens van de VS naar Los Angeles te brengen. El Chapo had zich daarmee verzekerd van het vertrouwen van Chupeta.

‘Dat had ik niet verwacht’, zei Chupeta tegen de Amerikanen.

500 ton

In het proces tegen Joaquín Guzmán Loera, beschreef Chupeta gedetailleerd de transportverbindingen tussen zijn Norte del Valle-kartel en het Mexicaanse Sinaloa Kartel in detail beschreef. Hij vertelde hoe hij later tientallen tonnen cocaïne naar een Mexicaanse groep stuurde, die de transportlogistiek aan beide zijden van de Amerikaanse grens verzorgde. Gedurende zijn carrière zou Chupeta ongeveer 500 ton cocaïne via vliegtuigen, schepen en semi-onderzeeërs, hebben verscheept.

Hij zou al ergens in 2024 op vrije voeten kunnen komen, als zijn straf wordt verminderd op basis van zijn goede gedrag. Hij zat al sinds 2008 in de cel.

Brazilië

Chupeta begon zijn carrière bij het Cali-kartel in de jaren 1980, waar hij werkte als paardentrainer voor Iván Urdinola Grajales, destijds een figuur op het middenniveau in dat netwerk.

Toen het kartel in de jaren negentig door toedoen van de Drug Enforcement Administration (DEA) uiten was gevallen stootte Chupeta met Grajales naar boven, met een nieuw netwerk dat Norte del Valle werd genoemd.

Chupeta betaalde miljoenen aan smeergeld om uit handen van de Colombiaanse politie te blijven en om uitlevering te voorkomen. Hij zat in 1996 in de cel maar wist weer vrij te komen en vluchtte naar Brazilië. In een dure buurt in de Braziliaanse stad São Paulo werd hij in 2008 gearresteerd. Daar zou hij weer miljoenen dollars hebben betaald om juist zijn uitlevering naar de Verenigde Staten te versnellen.