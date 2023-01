Geweld in Mexico na gevangenneming zoon ‘El Chapo’

Connect on Linked in

In Mexico is donderdag geweld uitgebroken, nadat de zoon van drugsbaas ‘El Chapo’ naar verluid is gearresteerd. Het Mexicaanse leger heeft hem gevangen genomen.

Operatie

Locale media in Mexico berichten dat de arrestatie van Ovidio Guzmán-López zou hebben plaatsgevonden in de plaats Jesús María, Dat is vlakbij Culiacán, dat wordt gezien als het hoofdkwartier van het beruchte Sinaloa-kartel.

De burgemeester van deze stad heeft bevestigd dat legereenheden vroeg in de ochtend bezig zijn geweest met een speciale operatie, die veel geweld in de streek tot gevolg heeft gekregen.

Het gaat onder meer om schietpartijen en car-jackings, in de loop van donderdag (beelden hier). Er werden er blokkades opgeworpen, om te voorkomen dat de verdachte kon worden meegenomen door het Mexicaanse leger, dat inderdaad moeite had de verdachte uit de stad weg te krijgen, aldus Vice. De drugsbaron zou nu in een militaire gevangenis zitten. Zie hier beelden daarvan.

Zoon

De Mexicaanse justitie heeft Guzmán-López in 2019 ook al eens vastgenomen, maar hij werd toen weer vrijgelaten, uit angst voor het geweld van de leden van zijn drugsorganisatie dat ook toen losbrak.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken runt de zoon van de beruchte Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán samen met zijn broers elf methamphetamine-labs in de Mexicaanse staat Sinaloa. Deze produceren per maand bij elkaar tot 2200 kilo van deze drug.

Overigens zijn zijn twee andere broers bekender. Zij worden de “Chapito’s” genoemd.

De Verenigde Staten zette een beloning van 5 miljoen dollar uit, voor degene die wist waar de drie zonen van ‘El Chapo’ te vinden waren. Zij staan nu aan het hoofd van de criminele organisatie.

Levenslang

In 2019 werd ‘El Chapo’ zelf tot levenslang plus 30 jaar veroordeeld in de Verenigde Staten. Dit was voor drugshandel, witwassen, met de extra dertig jaar voor het gebruik van illegale wapens. In 2009 werd het bezit van El Chapo geschat op 1 miljard dollar.

Op Youtube zijn filmpjes te zien van de chaos die donderdag in de hoofdstad van Sinaloa heerste. Te zien zijn brandende vrachtwagens op de doorgaande weg tussen Jesús María en Culiacán. Ook is een verkeersvliegtuig beschoten van een Mexicaanse luchtvaartmaatschappij.

Bezoek Biden

De aanhouding van de zoon van ‘El Chapo’ vindt plaats, vlak voor een bezoek van de Amerikaanse President Joe Biden aan Mexico, waarbij de drugscriminaliteit ook besproken zal worden. Dit meldt de Washington Post. Dit zouden beelden van de aanhouding zijn.

In Mexico is de strijd tegen de kartels overgenomen door de Nationale Garde, nadat de Federale politie te corrupt bleek te zijn om de kartels te kunnen aanpakken.