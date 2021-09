Geweld Zuid-Holland: politie geeft beelden verdachten vrij (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft in Opsporing Verzocht bewakingsbeelden openbaar gemaakt waarop vier verdachten te zien zijn die onder meer brand stichten. Ze staan in verband met incidenten in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. Eerder werden al een vrouw en een man aangehouden. Doelwit van de acties is Alex R..

R. is een man waarvan de politie vermoedt dat die in verband staat met grootschalige cocaïnehandel en een ontvoering in Hoofddorp. Opmerkelijk is dat de politie dinsdagavond zegt dat de bedreiging ‘mogelijk’ in verband staat met de vangst van bijna twee ton cocaïne in Antwerpen. Eerder kwam het Openbaar Ministerie in een persbericht met de mededeling dat de zaak van Alex R. aan de vangst van zou zijn gerelateerd.

De politie spreekt nu nadrukkelijk van een mogelijk ‘scenario’ dat wordt onderzocht. De zaak kwam aan het rollen doordat R. zich bij de politie heeft gemeld met de mededeling dat hij het eigenlijke doelwit was van een vergisontvoering, begin vorige maand in Hoofddorp.

In het Zeeuwse Tholen is een man bedreigd die in verband zou staan met Alex R. R. en zijn familie zijn inmiddels ondergedoken, nadat woonhuizen en een bedrijfspand doelwit van aanslagen waren geweest. Welke rol Alex R. bij cocaïnehandel had is nu voorwerp van onderzoek door de recherche.

Er zijn op de beelden, die zijn opgenomen in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam, verschillende verdachten zichtbaar.

