Zware dreiging woning Tholen houdt verband met onderschepte partij coke

De politie is vrijdag een buurtonderzoek gestart vanwege een ernstige dreiging op een woning aan de Gareelmakersdreef in Tholen (Zeeland). Enkele dagen geleden kreeg de politie informatie over de dreiging binnen. Die lijkt verband te houden met de vergisontvoering in Hoofddorp van vorige maand en eerdere aanslagen op woningen in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

De politie neemt de dreiging op de woning in Tholen “zeer serieus”. Met het buurtonderzoek hoopt de politie opvallende zaken in de buurt te ontdekken en meer informatie over de dreiging in te winnen.

1.899 kilo cocaïne

Het 56-jarige slachtoffer uit Hoofddorp van de vergisontvoering werd na vijf dagen door zijn ontvoerders in Delft uit een auto gezet. Hij was mishandeld. Nog tijdens de ontvoering meldde zich het daadwerkelijke doelwit van de ontvoering bij de politie: de 59-jarige Alex R. uit Alblasserdam. Hij woonde in de door een explosie getroffen woning in Alblasserdam en wordt in verband gebracht met een partij van 1.899 kilo cocaïne die op 28 juli 2021 is onderschept in de Antwerpse haven.

Zakenpartner

Volgens RTV Rijnmond is de bewoner van het huis in Tholen al jarenlang de zakenpartner van Alex R. De zakenpartner is in 2018 in hoger beroep veroordeeld tot 30 maanden celstraf voor witwassen en de uitvoer van xtc-pillen naar Zwitserland. De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat hij ruim 300.000 euro aan de Staat moet terugbetalen vanwege zijn eerdere criminele verdiensten.

De man uit Tholen staat in Nederland ingeschreven, maar heeft volgens RTV Rijnmond ook een woning in het Zwitsere Lachen. Daar zou hij naast Alex R. wonen.

Arrestaties

In het onderzoek naar de ontvoering in Hoofddorp en naar de geweldsincidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie donderdagmiddag opnieuw een aanhouding verricht: een 24-jarige man uit Amsterdam. Deze week werd een 43-jarige vrouw opgepakt. De politie verdenkt haar ervan betrokken te zijn bij het verspreiden van dreigbrieven.