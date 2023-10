Gezocht lid van Belgische criminele ‘mixers’ overgeleverd aan België

Connect on Linked in

Spanje heeft de voortvluchtige drugscrimineel Ghalid S. opgepakt en overgeleverd aan België. Hij moest in dat land nog een gevangenisstraf uitzitten en was een van de kopstukken van de Antwerpse criminele groep ‘de mixers.’

Beeld: op de foto de in Spanje opgepakte Ghalid S. (rechts), en zijn eerder in Nederland aangehouden jongere broer Aziz.

Celstraf

Ghalid S. (39) uit Borgerhout moest nog zes jaar celstraf ondergaan voor drugshandel en witwassen. Hij was lid van de criminele organisatie die de ‘mixers’ werden genoemd. Dit schrijft de Gazet van Antwerpen.

Drugshandel

De ‘mixers’ waren vanaf 2016 was overgestapt van het dealen in drugs, naar betrokkenheid bij de internationale drugshandel via de Antwerpse haven. Uit onderschepte PGP-communicatie van onder meer Aziz S. en Abdel S. bleek volgens de onderzoekers dat de ‘mixers’ hun diensten aanboden bij het uithalen van ladingen cocaïne, aldus de Gazet.

Gevangenis

Volgens het parket stond de 36-jarige Aziz aan het hoofd van de familie, bijgestaan door zijn Ghalid (39) en Abdel (45). Voor Aziz eiste het parket al tien jaar cel, zijn broers riskeerden acht en zeven jaar gevangenis. Behalve voor drugsdelicten werden de broers ook voor witwassen vervolgd. Hun criminele winsten zouden ze geïnvesteerd hebben in vastgoed in Marokko, meldt de Antwerpse krant.

Strijkijzer

De 39-jarige Ghalid werd in 2010 al tot vier jaar cel veroordeeld door het hof van assisen in Antwerpen. Dat was voor een gijzeling in het drugsmilieu waarbij het slachtoffer met een strijkijzer onder handen werd genomen, omdat hij ervan verdacht werd een partij hasj te hebben gestolen.

In 2020 werd Aziz al in Nederland aangehouden.