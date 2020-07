Voortvluchtige “Mixer” Aziz S. in Nederland opgepakt

Connect on Linked in

De Nederlandse politie heeft deze week Antwerpenaar Aziz S. (33) opgepakt. S. was al geruime tijd voortvluchtig, nadat hij onder meer in 2018 werd veroordeeld tot drie jaar cel voor de diefstal van stukken uit een drugsdossier. Delen van het dossier zou hij samen met een neef in de Schelde hebben gegooid.

Borgerhoutse familie

Aziz S. is een van de broers van de Borgerhoutse familie met Marokkaanse roots die in 2016 bekend werd als de drugsorganisatie Mixers. Die groepering rond de familie S. wordt verdacht van drugsdelicten, deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

Tijdens verschillende huiszoekingen in januari 2017 door de federale gerechtelijke politie werd al duidelijk dat verschillende verdachten waren gevlucht. Ook Aziz S. werd niet gevonden op zijn adres in Borgerhout. De voortvluchtige Mixer dook in de jaren daarop wel regelmatig op in Antwerpen; zelfs in het justitiepaleis werd hij gezien.

Dossier in de Schelde

In september 2017 stal Aziz samen met zijn neef Mounir S. een deel van het drugsdossier rond de Mixers uit de griffie van de raadkamer in het Gerechtsgebouw van Antwerpen. Op die manier dachten ze er voor te kunnen zorgen dat een andere Mixer (een oom) op vrije voeten zou komen. Delen van het dossier zouden in de Schelde zijn gegooid. Aziz S. werd in 2018 bij verstek tot drie jaar cel veroordeeld. Ook zijn familieleden Mounir S. en Abdelkader S. werden in de zaak veroordeeld. De eis was vijf jaar cel.

Leidinggevende figuren

Zowel Abdelkader als Aziz S. worden beschouwd als leidinggevende figuren binnen de Mixers. De Mixers spelen een belangrijke rol in de import en handel van cocaïne in Antwerpen. De organisatie heeft ook een groot deel van de Antwerpse gebruikersmarkt in handen. Een andere grote Antwerpse drugsorganisatie met Marokkaanse roots zijn de Turtles, die in het verleden samenwerkten met Gwenette Martha en als uithalers actief zouden zijn in de Antwerpse haven.

Aziz’ advocaat bevestigt aan de Gazet van Antwerpen dat de Mixer is opgepakt in Nederland. Waar dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. Het parket Antwerpen meldt dat het aan de Nederlandse autoriteiten ­gevraagd heeft om Aziz over te leveren aan België. Volgens het parket is het onderzoek naar de Mixers, dat in 2015 begon, nog niet afgerond.