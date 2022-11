‘Gezochte Albanese drugsbaron uit gevangenis in Ecuador verdwenen’

In Ecuador heeft een man die als één van de grootste Europese handelaren in cocaïne werd gezien zich onttrokken aan zijn detentie. Hij blijkt sinds januari van dit jaar spoorloos te zijn verdwenen. De Albanees Dritan Rexhepi (42) had in Ecuador zijn straf voor drugsgerelateerde feiten bijna uitgezeten. Maar hij wordt in drie landen, België, Italië en Albanië, momenteel gezocht door justitie. Volgens Zuid-Amerikaanse media constateerde de politie dat Rexhepi vanuit de gevangenis in Ecuador gewoon leiding gaf aan een grote wereldwijd operende criminele organisatie.

Kompania Bello

Rexhepi werd in november 2021 voorlopig in vrijheid gesteld onder de voorwaarde dat hij zich iedere twee weken zou melden op een politiebureau, hij geen misdrijven zou plegen en dat hij tot 26 juni 2027 in Ecuador zou blijven, het moment dat zijn celstraf geheel zou zijn uitgezeten. Nu blijkt dat hij formeel voortvluchtig is in Ecuador. Op 23 december 2020 had een rechter al eens geweigerd hem vervroegd in vrijheid te stellen.

Rexhepi was (mede onder de schuilnamen Mutaraj Lulezim en Edmir Kraja) vanaf 2014 in Ecuador aan het werk als lid van de zogenoemde Kompania Bello en in dat jaar werd hij daar ook gearresteerd. Niet lang daarna startten in verschillende Europese landen een grote onderzoeken naar een internationaal Albanees netwerk van handelaren in cocaïne.

Kompania Bello is een kartel dat door de Italiaanse justitie zo is genoemd als een samenwerkingsverband van veertien Albanese criminele organisaties die betrokken zijn bij drugshandel. Vertakkingen van de Kompania waren actief waren in Ecuador, Nederland, België, Albanië en Italië, zo meldde verschillende media waaronder The Wall Street Journal. In 2020 verrichtten de Italiaanse politie en Europol tientallen arrestaties in een onderzoek naar dat netwerk.

Uitleveringsverzoeken

Rexhepi was in 2015 in Ecuador veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor drugshandel. Hij werd vastgehouden in een gevangenis in Guayaquil en vervolgens in de gevangenis van Latacunga, op 100 kilometer van Quito. Media stellen dat Rexhepi in de cel beschikte over een mobiele telefoon. De veiligheidssituatie in strafinrichtingen in Ecuador is slecht en de controle op verboden goederen door de autoriteiten vrijwel afwezig.

In documentatie van de rechtbank was Rexhepi na zijn vrijlating geregistreerd in een goedkope koopflat in een voorstad van Guayaquil. Hij is daar nu niet meer ingeschreven.

Er lopen in Ecuador twee uitleveringsverzoeken, van Albanië en Italië, maar hij zou ook waren gezocht door België. Het nationale gerechtshof van Ecuador heeft eerder besloten dat de Albanees moet worden uitgeleverd aan zijn land van herkomst zodra hij zijn straf in Ecuador zou hebben uitgezeten.