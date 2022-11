Criminele bendes in Ecuador kondigen ‘vredesakkoord’ aan (VIDEO)

Connect on Linked in

In Ecuador hebben zes gevangenisbendes vanuit verschillende strafinrichtingen een video verspreid waarin ze aankondigen dat ze met elkaar, en met de Staat, een ‘vredesakkoord’ willen sluiten. De afgelopen jaren zijn er in gevangenissen in Ecuador honderden doden gevallen door gewelddadige confrontaties tussen bendes in gevangenissen. In Latijns-Amerika wagen bewakers zich doorgaans niet op de afdelingen van gevangenissen. Daardoor maken bendes “binnen” de dienst uit en bestrijden elkaar om controle.

‘Verenigd’

Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, Mafia 18 Tiburones, Los Duendes en de Latin Kings zeggen dat ze zich hebben ‘verenigd’ om een ​​’vredesakkoord’ te bereiken. Ze hebben video’s opgenomen in verschillende gevangenissen in Ecuador. Op alle video’s is een woordvoerder van de verschillende criminele groepen te zien met achter hen tientallen gevangenen. Mobiele telefoons en vele soorten wapens zijn in gevangenissen in Ecuador vrijelijk te koop. Slechts in twee gevangenissen staan elctronische poortjes bij de ingang.

Cocaïne

Ecuador is in toenemende mate van belang als transitland voor cocaïne die vanuit Colombia en Peru wordt aangevoerd (de 7,9 ton cocaïne die deze maand in Antwerpen werd gepakt was afkomstig uit Ecuador, net als een recente zending op Schiphol, en de 2,8 ton tussen de inktvis in Rotterdam).

Die stroom cocaïne dreigt het land te ondermijnen. In reactie op een reeks aanslagen en bloedbaden in gevangenissen zijn er in het land stemmen opgegaan die vermoeden dat drugscriminelen bezig zijn het land verder te destabiliseren en ervoor te zorgen dat veiligheidstroepen en politie minder aandacht zal geven aan de cocaïnehandel. De cocaïne verlaat het land vooral via de containerhaven van Guayaquil, maar met vliegtuigjes en vissersschepen richting Midden-Amerika.

Bomaanslagen

Hoe serieus het initiatief van de criminele bendes moet worden genomen is nog niet helder. In de verklaringen ontkennen de bendes iets te maken te hebben met een golf van bomaanslagen en schietpartijen waarover is gezegd dat die te maken zouden hebben met overplaatsingen van criminelen naar andere inrichtingen (met het doel om zo hun invloed terug te brengen). Deze verklaring is ook opmerkelijk omdat Los Lobos en Los Tiguerones enkele weken nog rechtstreeks bedreigingen uitten tegen de regering.

De Latin Kings, al tientallen jaren actief in Ecuador (maar ook in andere Latijns-Amerikaanse landen), dringen er in hun verklaring bij de regering op aan om ‘programma’s te hervatten die gericht zijn op jongeren en hun gezinnen, onderwijsondersteuning, gezondheid en de generatie van banen die de meest verwaarloosde sectoren zo hard nodig hebben. We dringen er bij de regering van Guillermo Lasso op aan dit te doen.’

Mexicanen

Ook Los Tiguerones kondigt aan zich te onderwerpen aan de regering. Op de achtergrond van de video was het logo te zien van het Mexicaanse kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De invloed van Mexicaanse criminelen in Ecuador en Colombia is de laatste tijd groeiende, zo blijkt uit meerdere bronnen. De regering van Ecuador heeft de strijdkrachten ingezet om in de toch relatief dichtbevolkte kuststreek vliegstrips onklaar te maken en op landweggetjes te patrouilleren. Met name Mexicaanse piloten zouden regelmatig vandaar vluchten met honderden kilo’s cocaïne uitvoeren naar Midden-Amerika.

Zie ook:

Ecuador: groeiend knooppunt voor cocaïnehandel