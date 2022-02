Gijzelnemer Apple Store is Amsterdammer uit stadsdeel Westerpark

Connect on Linked in

De man die dinsdag in de Apple Store een man gijzelde is de in Amsterdam geboren Abdel Rahman A. (27), zo blijkt uit onderzoek van Crimesite. De man is meermalen door de rechter veroordeeld, voor wapenbezit en voor stalking van zijn ex, aldus Het Parool. Van bedreigen met de dood en zware mishandeling werd hij vrijgesproken.

2020

Bronnen van Het Parool stellen dat hij geregeld verward gedrag vertoonde. Ook is hij bekend bij de geestelijke hulpverlening. Hij zou een Syrische vader hebben.

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat de man ervan werd verdacht van juli tot en met november 2020 zijn vriendin te hebben belaagd. Hij stond daarvoor in mei vorig jaar voor de rechter. Hij moest na de veroordeling ook een eerder opgelegde voorwaardelijke staf uitzitten.

In december 2019 stond hij voor de rechtbank in Almere waar hij werd veroordeeld voor het bezit van een jammer en voor heling van een auto en/of kentekenplaten.

Westerpark

Crimesite berichtte eerder vandaag dat de man op beelden die gisteravond naar buiten kwamen was herkend door verschillende mensen uit het stadsdeel Westerpark. Hij zou erg onrustig zijn geweest en verhalen hebben verteld over een op handen zijnde actie tegen Apple. Hij verdacht het bedrijf van een complot. Inmiddels blijkt ook dat hij zich op 4 april 2018 inschreef bij de kamer van koophandel met een technisch installatiebedrijf. Dat bedrijf was gevestigd in de Spaarndammerbuurt in Westerpark. Hij maakte ook een niet actief account aan op LinkedIn.

De politie heeft in de afgelopen nacht twee invallen gedaan, beide in stadsdeel Westerpark: in een woning in de Spaardammerstraat (mogelijk het adres van de vader van A.) en op een ander adres in de buurt van het Westerdok.

A. ligt momenteel zwaargewond in een ziekenhuis, nadat hij werd aangereden door een politieauto. De politie zegt dat naar het motief van de dader nog onderzoek gaande is.