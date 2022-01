‘Gordon F. heeft het bijgelegd met zijn beschoten vriend’

Connect on Linked in

De Amsterdammer Gordon F. (40) had enkele dagen cocaïne achterelkaar gebruikt voordat hij op 11 oktober zijn vriend in de borst schoot in zijn villa in Lijnden. Die vriend wist in zijn gele Lamborghini weg te komen en belde even verderop in Lijnden 112. F. werd snel daarna in de Amsterdamse PC Hooftstraat gearresteerd en zit sindsdien vast. Het Parool kreeg op een zitting te horen dat dader en slachtoffer het inmiddels hebben bijgelegd.

Gewaarschuwd

De vermogende Gordon F. is meermalen door de politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. Hij heeft conflicten met meerdere criminelen, waarin het bedrijf van zijn steenrijke familie, vastgoedbedrijf Kroonenberg Groep, leek te worden meegesleept. Omdat hij bedreigd wordt droeg F. een vuurwapen bij zich.

Maandag was er een zitting in de rechtszaak tegen F., waarna de rechtbank over de voorlopige hechtenis van F. zal besluiten. Zijn advocaat vroeg de rechtbank de hechtenis te schorsen op voorwaarde van huisarrest.

Niet bij zinnen

F. had de vriend op 11 oktober zelf uitgenodigd in de villa. Uit het niets haalde F. toen zijn wapen tevoorschijn en schoot driemaal op de vriend. Twee keer weigerde het wapen, het derde schot trof de man in de borst.

Advocaat Mike Jonk sprak van een incident dat het gevolg was van slaaptekort en ‘intensief drugsgebruik’ en dat zijn cliënt daardoor ‘niet goed bij zinnen’ was geweest.

Niks waard

De officier van justitie vond dat er sprake was van een poging tot doodslag en dat door vrijlating nu de samenleving geschokt zou zijn.

F. zei zelf: ‘Ik heb al jong iemand doodgeschoten die mijn vriendin had verkracht en ben van mijn 21ste tot mijn 26ste levensjaar in de gevangenis opgegroeid. Dat had nooit zo gemoeten. Ik kom uit een goed gezin, maar ik ben met mijn domme kop in dat foute wereldje blijven hangen’.

Alleen met zijn centen in zijn villa zitten was niks, zei F. ‘Dan merk je dat al dat geld helemaal niks waard is.’

De rechtbank moet nog beslissen over de voorlopige hechtenis. De inhoudelijke behandeling is op 12 april.

