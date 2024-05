Groot drugslab voor synthetische cannabis opgerold in Spanje (VIDEO)

Connect on Linked in

De Nationale Politie in Spanje heeft in een loods in Morón de la Frontera (Sevilla) een groot laboratorium voor synthetische cannabis ontmanteld. In het drugslab werd een man aangetroffen die symptomen van verstikking had. Deze persoon is direct naar het ziekenhuis overgebracht voor medische behandeling waar hij enkele dagen verbleef. Hij is aangehouden als verdachte.

Oostblokkers

De operatie begon toen agenten onderzoek deden naar een criminele organisatie die bestond uit Oekraïeners en Litouwers, die een magazijn hadden op een industrieterrein in Morón de la Frontera. Een paar weken geleden ontstond er brand in de loods die werd veroorzaakt door een fornuis dat werd gebruikt bij de bewerking van chemicaliën. Door de brand ontstonden giftige dampen die zich snel verspreidden naar aangrenzende faciliteiten.

Dronken

Agenten en de brandweer gingen de loods binnen en troffen daar een dronken man aan met duidelijke tekenen van verstikking, en die na te zijn geholpen door medisch personeel werd gearresteerd en enkele dagen in het ziekenhuis verbleef.

Zeer professioneel lab

Het drugslab was al twee jaar actief. In de loods vonden agenten 15 kilo methamfetamine, 121 kilo precursoren, laboratoriuminstrumenten en -apparatuur ter waarde van meer dan 200.000 euro en glaswerk ter waarde van ruim 100.000 euro.

‘Groot chemisch bedrijf’

Volgens de Spaanse politie was de loods voorzien van verzegelde ramen, een eigen ventilatiesysteem en een ingewikkeld netwerk van reactoren, wat wijst op een gespecialiseerde infrastructuur voor de productie van synthetische cannabis. Het drugslab is volgens de autoriteiten vergelijkbaar met een ‘proeffabriek van een groot chemisch bedrijf’.

Spice

De effecten van synthetische cannabis lijken op die van THC in hasj en wiet, maar de roes kan flink in sterkte en werkingsduur verschillen, en andere bijwerkingen geven die in extreme gevallen zelfs levensbedreigend kunnen zijn. Synthetische cannabinoïden kunnen op kruidenmengsels, papier of gewone wiet worden gespoten. Het wordt ook wel verkocht als K2, spice, moonlight en boze rook.

