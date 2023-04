Grote goudroof in Canada

Connect on Linked in

In Canada is op de luchthaven van Toronto deze week een zeer grote hoeveelheid goud buitgemaakt. Er is ter waarden van ruim 20 miljoen Canadese dollar (13,4 miljoen euro) van het edelmetaal meegenomen. De overval vond plaats toen een beveiligde container werd vervoerd naar een vrachtopslagplaats in de buurt van de luchthaven. Goud is momenteel een belangrijk instrument bij witwassen door internationale drugshandelaren.

De Canadese autoriteiten zeggen dat de rovers maandag inbraken in een loods die een airside-toegang heeft en een toegang vanaf de openbare weg. De buit bestond niet alleen uit baren goud maar ook uit andere kostbaarheden.

Een vliegtuigcontainer met de goederen arriveerde ’s avonds op de luchthaven en werd naar een vrachtopslagplaats vervoerd. De kleine container (0,46 vierkante meter) is in zijn geheel meegenomen.

Over de tot nu toe spoorloze daders is door de politie niets naar buiten gebracht.

