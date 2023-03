Britse justitie wint na vier jaar touwtrekken gevecht om “drugsgoud”

Connect on Linked in

Het National Crime Agency (NCA) mag het grootste deel van een zending goud ter waarde van miljoenen euro’s verbeurd verklaren en aan de Britse staat laten toekomen, na een juridisch gevecht van bijna vier jaar. De NCA stelde dat het goud deel van was een witwasoperatie van drugskartels in Zuid-Amerika. Daartegen waren verschillende procedures aangespannen. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde dinsdag dat het goud in het kader van de ontnemingswetgeving bijna helemaal verbeurd moet worden verklaard.

Venezuela

Nadat de Britse autoriteiten de zending van 104 kilo goud in juni 2019 op vliegveld Heathrow in beslag hadden genomen begon de NCA een onderzoek. De zending ter waarde van ruim 4,5 miljoen euro zou zijn verzonden vanaf de Kaaimaneilanden en was in transit naar een bank in Zwitserland. Het goud werd vervoerd in het vrachtgedeelte van een privé-vliegtuig, dat een tussenstop had gemaakt in Venezuela.

Vals papieren spoor

Agenten van de NCA probeerden samen met de autoriteiten van de Kaaimaneilanden aan te tonen dat er een vals papieren spoor was gecreëerd om de werkelijke oorsprong van het goud, Venezuela, te verbergen. Bovendien zouden degenen die betrokken waren bij de organisatie en verplaatsing van het goud banden hadden met de georganiseerde misdaad.

Het Hooggerechtshof is het daar grotendeels mee eens: 80% van het goud vervalt aan de Britse staat en 20% is eigendom van enkele betrokken bedrijven.

Goud is een belangrijk middel in grootschalige witwasoperaties van geld uit grootschalige cocaïnehandel.