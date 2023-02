Panamese goud-witwasser opgepakt in Spanje

Connect on Linked in

In Spanje is deze week in de regio Madrid een Panamees gearresteerd die volgens de Spaanse autoriteiten leiding gaf aan een groot netwerk dat winsten van internationale drugshandelaars witwaste. Het gaat om Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”. Internationale opsporingsdiensten onderzoeken al jaren een groot “kartel” dat vanuit Panama opereert, dat ook wel het Bagdad-kartel wordt genoemd.

Liquidaties

Yunya wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighield met internationale drugs- en wapenhandel, afrekeningen en moorden. De Bagdad-groep is in de onderwereld van Panama-Stad oorspronkelijk opgekomen als groep die door drugscriminelen in te huren was voor geweld en liquidaties. Daarna breidde het netwerk zich uit en ging ook zelf transporten van cocaïne optuigen en drugswinsten witwassen, voor zichzelf en voor andere groepen.

Goudstaven

Powell Rodríguez was sinds 2021 op de vlucht, nadat de politie een grootscheepse actie tegen het netwerk had uitgevoerd. Hij werd door de politie gezien als de man die in de Bagdad-groep verantwoordelijk was voor de internationale witwasactiviteiten. Hij was gespecialiseerd in smokkel van goudstaven tussen Spanje en Panama.

Het Spaanse onderzoek werd gebaseerd op informatie van het Noord-Amerikaanse ministerie van Financiën. De Spanjaarden zeggen voor het strafdossier meer dan tien witwasoperaties van de organisatie te hebben gereconstrueerd.

Goudstaven uit Panama werden naar Spanje vervoerd en gesmolten in een goudgieterij in Spanje. De politieagenten arresteerden ook de financieel directeur van de smelterij. Uiteindelijk werd witgewassen geld omgezet in crypto-valuta.

92 bankrekeningen

In het onderzoek naar “Yunya” Powell zijn in totaal werden 10 mensen aangehouden. Er is beslag gelegd op 92 bankrekeningen ter waarde van 400.000 euro. Verder ligt er beslag op 39 panden in Spanje en tien auto’s, ter waarde van 170.000 euro.

Powell was de laatste verdachte in het onderzoek. Hij werd maandag in Pozuelo de Alarcón gelokaliseerd en aangehouden.

In de internationale drugshandel speelt witwassen middels goud de laatste jaren een toenemende rol. In het grote onderzoek naar Mike de W. ging bijvoorbeeld voor een bedrag van 240 miljoen euro via goudhandel naar Dubai.

