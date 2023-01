Half jaar cel cel voor hulp bij ontsnappingspoging dader gruwelmoord

Connect on Linked in

De man die op 12 oktober 2022 hulp verleende aan Nicky S. bij een ontsnappingspoging uit de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn heeft een jaar celstraf gekregen. De voor de gruwelmoord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56) veroordeelde S. probeerde die avond met aan elkaar geknoopte lakens te weg te komen.

Dak

Hij had dat geïmproviseerde touw vanaf een dak over de buitenmuur gegooid. De 42-jarige Antonie A. stond klaar om het touw verder over een hek te trekken. Ook had A. honderd meter verder een vluchtauto klaargezet. De ontsnappingspoging mislukte omdat S. van het touw viel voordat hij over de muur was. Gealarmeerde politie hield buiten de muren A. aan.

Twaalf maanden

Hulp verlenen aan iemand die probeert te ontsnappen uit de gevangenis is een strafbaar feit. De man uit Bergen op Zoom is dinsdag veroordeeld door de politierechter in Den Haag voor hulp bij een ontsnappingspoging. Ze veroordeelde A. tot een jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De officier had tegen A. twaalf maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk geëist. Conform de eis van de officier werd de auto die bij de ontsnappingspoging was gebruikt verbeurd verklaard.

Niet strafbaar

Nicky S. zit vast omdat hij veroordeeld is voor moord, tot zeventien jaar cel en tbs met dwang. Hij ontkende tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij in 2019 Van der Heyden heeft gedood, in stukken gezaagd en gedumpt in een kanaal.

S. krijgt geen straf voor de poging te ontsnappen omdat dit op zich niet strafbaar is, als er tenminste bij de ontsnappingspoging geen nieuwe strafbare feiten worden gepleegd.