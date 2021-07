Half jaar cel voor rapper Makka vanwege geënsceneerde moordaanslag

Connect on Linked in

De 35-jarige Zwolse rapper Makka (Michael C.) is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een half jaar cel vanwege het in scène zetten van een liquidatiepoging op hemzelf in de zomer van 2018. Dat is conform de eis van justitie. C. zit momenteel in voorarrest op verdenking van een gewapende woningoverval.

Op 13 augustus 2018 werd Makka ’s avonds voor zijn woning in de Zwolse wijk Stadshagen door twee gemaskerde mannen met een nekklem tegen de grond gewerkt. Ook kreeg hij een wapen op zich gericht. Zijn vriendin zag alles gebeuren op de bewakingscamera thuis en belde de politie.

Marron United

Doordat een getuige het kenteken van de vluchtauto noteerde arresteerde de politie een 21-jarige man uit Weesp. Ook een tweede verdachte, een 24-jarige man uit Groningen, werd later opgepakt. Beide verdachten waren destijds aspirant-leden van brotherhood Marron United waarvan Makka de leider was. Uit verklaringen van de twee verdachten zou blijken dat Makka de hele aanslag in scène had gezet. De twee ex-leden werden eerder veroordeeld tot 137 dagen celstraf voor het openlijk geweld tijdens de geënsceneerde aanslag.

‘Verwerpelijk toneelstuk’

Justitie gelooft de verklaringen van de twee verdachten en noemde de nepaanslag en publiciteitsstunt eerder een ‘verwerpelijk toneelstuk’. Makka ontkent de liquidatiepoging in scène te hebben gezet. Geschrokken buurtbewoners dachten dat de moordpoging in hun woonwijk echt was en belden de politie. Volgens Makka zelf zit een ander lid van Marron United achter de aanslag. RTV Oost schreef eerder dat die zou hebben gewild dat Makka zijn plek als ‘general’ afstond.

Motief onduidelijk

Het motief voor de nepaanslag is niet duidelijk geworden. Volgens de twee ex-leden van Marron United wilde Makka zijn neef voor de liquidatiepoging op laten draaien. Die was vervroegd vrijgelaten voor de moord op zijn vader, oftewel Makka’s oom. Iets waar Makka boos over was.

Speciale afdeling

De Zwolse rapper zit sinds vorige maand vast voor een gewapende woningoverval in het noorden van Nederland. Hij verblijft in de gevangenis op een speciale afdeling voor gedetineerden met psychiatrische problemen. Uit een rapport van de reclassering komt naar voren dat Makka van jongs af aan betrokken is bij criminaliteit. Hij vreest in opdracht van zijn moeder vermoord te worden, omdat hij te veel zou weten. Hij werd eerder gediagnosticeerd met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en depressieve stoornis en slikt medicatie tegen paniekklachten.

Makka staat met een hoofdstuk in het boek Straight Outta Crime over gangsterrap in Nederland.