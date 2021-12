Handgranaat-campagne tegen Zwols café blijft mysterie

Connect on Linked in

De politie heeft het onderzoek naar de dader van het laten ontploffen in 2019 van twee handgranaten in een Zwolse woonwijk gestopt. Ook voor het plaatsen van twee handgranaten bij het Zwolse café Bruut is geen dader gevonden. Er is wel een verdachte veroordeeld voor het ophangen van een andere handgranaat. Dat is een jonge man uit Almere die ook verdacht is van een poging tot liquidatie in Amstelveen.

Door @Wim van de Pol

In oktober 2018 begon de serie incidenten, toen er een handgranaat werd opgehangen aan de deur van het populaire Zwolse café Bruut. Eigenaar Bob Kooistra had een beveiligingsbedrijf en werkte al als portier bij Bruut. Volgens zijn woordvoerder wist hij dat beide eigenaren financiële problemen hadden. Hij heeft toen het goedlopende cafe overgenomen. Daarna konden de oude eigenaren hun schulden afbetalen.

Granaat

Kort daarna hing een fietser de eerste granaat aan de deur van net café. De burgemeester liet het cafe sluiten en er kwam een screening door bureau Bibob. Kooistra bleek van onbesproken gedrag te zijn. Maar zijn boekhouder, die tevens compagnon was, niet. Kooistra heeft toen 10 procent van diens aandelen overgenomen en de man uitgekocht. Het café mocht uiteindelijk weer open.

Woonwijk

In de daaropvolgende winter ontploften twee handgranaten in een Zwolse woonwijk bij huizen van familieleden waar Kooistra geregeld overnachtte. Die zorgden voor grote onrust en angst in de buurt.

Recent bleek dat een onbekende in juni 2019 op het herentoilet in Bruut een handgranaat had achtergelaten. Kooistra kreeg recent een werkstraf omdat hij die granaat heeft verdonkeremaand uit angst voor een nieuwe sluiting van het café.

In januari van 2020 hing er opnieuw een handgranaat aan de deur. De politie liet later dat jaar in Opsporing Verzocht weten dat de daders achter de serie handgranaten tegen Bruut mogelijk gevonden moesten worden in het Amsterdamse criminele milieu.

Reclassering

In januari 2021 werd de (nu) 23-jarige Darrynio W. gearresteerd. Dit jaar is hij veroordeeld voor een celstraf in die zaak. Opvallend was dat de officier van justitie tijdens de zitting onthulde dat deze man op dat moment vast zat voor een poging liquidatie in Amstelveen, en bovendien zelf op een dodenlijst zou staan. Deze verdachte was dus niet zomaar een gemiddelde veelpleger. W. maakte zijn school niet af, had volgens het dossier problemen met het vinden van huisvesting omdat gemeenten hem niet wilden hebben, en bij de Reclassering kwam hij niet binnen vanwege de acute dreiging op zijn leven. W. weigerde op de zitting te komen en sprak geen woord tegen de politie.

Volgens telefoongegevens en data uit het navigatiesysteem van zijn auto is hij ook in Zwolle geweest op avond dat er granaat in het toilet van het café lag, en daar is ook dna van hem aangetroffen. Bovendien was hij in Zwolle op de avond dat er voor de tweede keer een granaat aan de deur hing. Een tweede verdachte, uit Amsterdam, is nog niet vervolgd. Hij zou – volgens het Openbaar Ministerie – twee keer in Zwolle in een auto hebben gewacht op W.. Ook hij is verdachte in het Amstelveense onderzoek.

Niemand in Amsterdam

Woordvoerder Peter Denekamp van Bob Kooistra is het uitgesloten dat de opdrachtgevers voor de aanslagen en intimidaties het op Kooistra hebben gemunt. Denekamp:

Hij kent niemand in Amsterdam of Almere en heeft niets met drugs. Hij is eerder het tegenovergestelde. Hij heeft een nogal christelijke levensvisie. Hij drinkt zelden, gokt niet, rookt niet en is anti-drugs. Bij cafe Bruut werden dealers met drugs eruit gezet, en soms ook bezoekers die drugs gebruikten. We dachten eerst dat de dreiging kwam omdat dealertjes niet blij waren met ons beleid. Maar daar stond altijd wel tegenover dat het niet logisch was dat dergelijk zwaar geweld zou volgen. De jongens die pillen verkopen gingen dan wel naar een andere kroeg gaan om te dealen.

Na de tweede handgranaat aan de deur zijn er geen incidenten meer geweest bij Bruut. Kooistra heeft op zijn beurt zijn café inmiddels verkocht.

Omdat de onderzoeken nu zijn afgesloten lijkt het niet waarschijnlijk dat het mysterie rond de dreiging op het café zal worden opgelost.