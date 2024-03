Hardliners MC per direct verboden

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag Hardliners MC verboden. De rechtbank oordeelt dat de motorclub een cultuur heeft ‘waarin het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd, vergemakkelijkt en opgedragen’.

Onderliggende afdelingen

De Hardliners hadden 22 chapters in Nederland. Ook die en andere onderliggende afdelingen zijn per direct verboden. Eerder kregen motorclubs als Satudarah, Hells Angels en No Surrender een dergelijk verbod van de rechter. Het Openbaar Ministerie had vorig jaar om een verbod gevraagd.

Justitie vindt dat leden van de club betrokken zijn bij drugshandel, aanslagen met zware explosieven, mishandelingen en bedreigingen.

De R.

Lysander de R. geldt als de drijvende kracht van de MC. Hij is een voormalig voorman van de Hells Angels in Haarlem en richtte in 2019 de Hardliners op. De R. kreeg een gevangenisstraf van negen jaar uit wegens geweldfeiten en wordt verdacht van andere misdrijven, die hij vanuit de gevangenis zou hebben geregeld.

Verschillende Hells Angels uit Haarlem stapten in 2019 over naar de Hardliners. Kort voor de oprichting waren de Hells Angels verboden.

Zie het arrest.