OM dringt aan op verbod motorclub Hardliners

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank op Schiphol aangedrongen op een verbod van motorclub Hardliners MC. Volgens het OM maakt de club zich schuldig aan ernstige strafbare feiten en stimuleert deze geweld.

De strafrechtelijke vervolging van de afzonderlijke clubleden kan dit geweld niet geheel stoppen. Daarom is een civielrechtelijk verbod noodzakelijk, zo betoogde de officier van justitie vandaag.

Negen jaar cel

Hardliners MC werd in 2019 vanuit de gevangenis opgericht door president Lysander de R., die daarvoor president was van de Haarlemse Hells Angels. De oprichting van Hardliners MC kwam vlak voordat de rechter een civiel verbod van de Hells Angels zou uitspreken. Lysander de R. (41), werd in 2018 veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf, vanwege mishandeling, afpersing, bedreiging, brandstichting, wapenbezit en het leidinggeven aan het Haarlemse chapter van motorclub Hells Angels. Volgens de rechtbank ontstond onder leiding van De R. een ‘keihard en beestachtig chapter’ waarbij in Haarlem en omgeving ‘een waar schikbewind’ werd gevoerd.

‘Geweld de norm’

Hardliners MC werd al snel een van de grootste outlaw motorcycle gangs van Nederland. In 2021 telde de vereniging al 22 chapters. De club kent een strakke hiërarchie waarin geweld de norm is, oordeelt het OM.

Veroordelingen

Verschillende leden van Hardliners MC werden de afgelopen jaren veroordeeld tot celstraffen voor onder meer gewelddadige afpersing en gijzeling. Ook kwamen clubleden voor in onderzoeken naar andere geweldplegingen, zoals brandstichtingen, explosies en intimidaties.

De leden van Hardliners MC komen voor in diverse strafrechtelijke onderzoeken. De officier van justitie citeerde enkele voorbeelden uit lopende zaken:

‘Door een ex-lid is gesproken over criminele handel in drugs en wapens. Iedereen in het chapter weet dat van elkaar en men wisselt ook info met elkaar uit. Mensen die bij of via HMC gekochte drugs niet betalen krijgen van een flinke groep (8 personen) een huisbezoek en worden soms langdurig gemarteld, zo verklaart hij.’ ‘Er is sprake van forse mishandelingen die niet zelden tot ziekenhuisopnames leiden, bedreigingen, torenhoge uittreedgelden, het afpakken van eigendommen.’ ‘Er zijn diverse verklaringen over wapenbezit en wapengebruik in relatie tot de Hardliners. Ook zijn er diverse wapens bij leden aangetroffen. Dit lijkt een normale zaak binnen de club.’

Handgranaat

Ook zijn er diverse incidenten met zware explosieven en brandstichtingen. En bedreigingen van overheidspersoneel, zoals de intimidatie van een gemeenteraadslid dat ageerde tegen motorclubs. Ook is er na een raadsvergadering in Haarlem een handgranaat aangetroffen op het bordes van het stadhuis.

Onderzoek

Deze geweldsincidenten maken deel uit van een strafrechtelijk onderzoek. Zo loopt er bij de rechtbank Noord-Holland een onderzoek naar de top van Hardliners MC, onder wie oprichter Lysander de R.. Hij wordt verdacht van leiding geven en deelname aan een criminele organisatie die gericht is op het plegen van geweldsmisdrijven.

Niet vervroegd vrij

Volgens de regels voor voorwaardelijke invrijheidstelling zou De R. vervroegd vrijkomen in augustus 2024. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij niet eerder vrij kan komen, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij in de gevangenis is doorgegaan met criminele activiteiten.

‘Het OM ziet echter dat er naast de strafrechtelijke aanpak meer nodig is om de verstoring van de openbare orde tegen te gaan. De cultuur en structuur van de vereniging zorgt ervoor dat er nog altijd geweld wordt gepleegd, zelfs vanuit detentie. De ontwrichtende werking van de motorbende is te groot, en volgens het OM is een verbodenverklaring van Hardliners MC daarmee proportioneel en noodzakelijk.’

De rechtbank Noord-Holland doet op 8 maart uitspraak.

Civiel verbod

Het Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank Noord-Holland in de zomer van 2023 al om de Hardliners te verbieden en de vereniging te ontbinden. Het verzoekschrift werd op 31 augustus 2023 ingediend bij de rechtbank Noord-Holland.