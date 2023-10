Hasjhandelaar Charles Zwolsman overleed in de gevangenis

Connect on Linked in

De Amsterdamse bloemenman Charles Zwolsman ging in de hasjhandel, maar werd vervolgens achternagezeten door een fanatieke officier van justitie. Die vervolgens zelf ook in de problemen kwam. Ondertussen zat Zwolsman vaak en lang in de gevangenis, waar hij ook overleed.

Charles Zwolsman (1955) was een echte handelsman. De Amsterdammer begon met een bloemenstalletje, maar zat in no time groot in de bloemenexport in Aalsmeer. Hij had een dure hobby: autoracen op Zandvoort. Dat deed hij met succes. In importeren en exporteren van hasj was hij ook een kei. Hij haalde het uit Marokko, met koelvrachtwagens, en exporteerde een deel weer naar Engeland.

In 1988 kwam hij een tijd vast te zitten; begin jaren negentig was het opnieuw raak. Maar zijn vrachtwagens bleven vanuit Marokko gewoon doorrijden. De politie maakte daar een zaak van, die werd geleid door de flamboyante officier van justitie Joao Valente. De van oorsprong Portugese Valente was net als Zwolsman een enthousiast beoefenaar van de racesport. De twee kenden elkaar van Zandvoort. Desondanks ging Valente er keihard in. Zwolsman werd in 1993 gearresteerd. Zijn advocaat kreeg een lijvig dossier toegestuurd. Justitie legde hem de smokkel van duizenden kilo’s hasj ten laste. Net als witwassen, via zijn autobedrijf, waar hij de luxere modellen van de hand deed.

Valente liet de politie opereren tot over het randje van het toelaatbare. Dat bleek uit door criminelen afgeluisterde telefoongesprekken tussen een teamleider en rechercheurs van de politie. ‘Hij speelt het niet fair’, liet één van hen vallen.

De criminelen lieten het niet op zich zitten. Ze braken bij hem thuis in, en ontvreemdden computerschijfjes. Hij werd tijdens het joggen bedreigd. En uit het hoofdbureau van politie verdwenen politiedossiers.

Zwolsman zat ondertussen veel ‘binnen’. In 1995 kreeg hij vijf jaar cel. In 2001 volgde nog een straf voor hasjhandel: zes jaar. In 2005 werd hij veroordeeld tot betalen van 22,5 miljoen euro. In 2010 kreeg hij opnieuw drie jaar voor hasjhandel.

Op 21 januari 2011 overleed hij in de gevangenis.