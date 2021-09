‘Hasjorganisatie goed voor 30 ton per jaar’

Connect on Linked in

In Spanje is een organisatie ontmanteld die volgens de autoriteiten jaarlijks ruim 30 ton hasj naar Spanje bracht, vanuit Noord- en West-Afrika. Er zijn 36 mensen gearresteerd. De hasj werd naar havens en stranden tussen Cádiz en en Gibraltar gebracht door pleziervaartuigen.

Communicatiemiddelen

Het netwerk opereerde volgens de Guardia Civil al geruime tijd. Of er ook inderdaad 30 ton per jaar is geïmporteerd is onbekend. De dienst schat wel in dat het netwerk daartoe in staat was. Bij de recente actie is 1.370 kilo hasj in beslag genomen, en ook 34.000 euro in contanten, vijf boten, vijf auto’s, en veel computerapparatuur en communicatiemiddelen.

De operatie begon in november vorig jaar toen er informatie binnenkwam over criminelen die vanuit de vissersplaats Barbate grote partijen hasj zou binnenbrengen.

Afrikaanse kustgebieden

De organisatie beschikte over een aantal pleziervaartuigen die steeds in de richting van Afrikaanse kustgebieden voeren. Midden op zee werden daar de balen hasj aan boord gebracht door smokkelaars in rubberboten met stevige buitenboordmotoren.

De Guardia Civil denkt de leiders van het netwerk te hebben ingerekend, ook een man die contacten onderhield met de Marokkaanse verkopers van de hasj. De producenten en verkopers van de hasj zijn overigens buiten schot gebleven. Er is ook een man aangehouden die zich alleen bezig hield met het uitrusten van de plezierjachten die de hasj aan land brachten.

Er zijn invallen geweest op 15 plaatsen in Barbate, Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Algeciras en Cádiz.

