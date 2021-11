Havenbedrijven willen debat over cocaïnegebruik

Connect on Linked in

Bedrijven in de Rotterdamse haven willen dat er een maatschappelijk debat komt over het gebruik van cocaïne in Nederland. Dit naar aanleiding van de enorme inbeslagnames van de drug in 2021.

Dweilen

‘Het is dweilen met de kraan open’, zegt voorzitter Victor van der Chijs van de koepel van Rotterdamse havenbedrijven Deltalinqs dinsdag op de website van het AD. Hij doelt dan op de recordhoeveelheid cocaïne die dit jaar in beslag is genomen in de Rotterdamse haven. ‘Het is dramatisch.’

Debat

Zijn koepel stelt dat er een maatschappelijk debat over het cokegebruik zou moeten plaatsvinden. ‘We kijken naar de smokkelaars, maar hier zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor’, aldus Van der Chijs, die wijst op onderzoek naar het rioolwater, waaruit blijkt dat er in Rotterdam alleen al zo’n 700 kilo per jaar wordt gebruikt.

Straffen

De ondernemersbaas vindt dat het hier te weinig over gaat. ‘Er wordt weggekeken. We moeten de smokkelaars straffen, maar ook de markt die de drugscriminaliteit in stand houdt.’

Van der Chijs doet deze uitspraken naar aanleiding van de recordpartij cocaïne die afgelopen zaterdag in de Rotterdamse haven werd onderschept, met een gewicht van 4178 kilo, en eerdere grote drugsinbeslagnames dit jaar. Met ruim 62.000 kilo is 2021 nu al een recordjaar.

Legalisering

Overigens stelde de directeur van het grootste overslagbedrijf van de Rotterdamse haven, Leo Ruijs van ECT, eerder dit jaar dat ook legalisering van drugs een oplossing kan zijn. ‘Drugs helemaal vrijgeven zou een oplossing kunnen zijn, maar dan heb je weer een ander probleem in de samenleving.’

Ruijs noemde dit in januari van dit jaar, naast het scherper toezicht houden op de haven, en het zwaarder bestraffen van uithalers.