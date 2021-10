4.178 kilo cocaïne uit Paraguay onderschept in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Douane heeft zaterdagavond tijdens een controle in de Rotterdamse haven in totaal 4.178 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de megapartij een straatwaarde van ruim 313 miljoen euro.

De drugs waren verspreid over twee containers geladen met big bags gevuld met soja. De container kwam uit Paraguay en was overgeladen op een ander schip in Uruguay. De soja was bestemd voor een bedrijf in Portugal.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Meerdere grote ladingen

Het is de vierde grote partij cocaïne binnen tien dagen die in de Rotterdamse haven in beslag is genomen. Dinsdag en woensdag werden partijen van 529 kilo cocaïne en 600 kilo cocaïne aangetroffen. Vorige week donderdag werd 930 kilo cocaïne onderschept op het Rotterdamse haventerrein. De drugs zaten verstopt in een container die afkomstig was uit Curaçao en die was geladen met gebruikt frituurvet.