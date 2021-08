Henk Rommy aangehouden voor dubbele moord in Antwerpen (UPDATE)

Connect on Linked in

Henk “Zwarte Cobra” Rommy (70) is in zijn cel aangehouden voor de dubbele moord op hasjhandelaar Henie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44) in Antwerpen, in 1993. Dat heeft zijn advocaat Mark Teurlings na berichtgeving door De Telegraaf bevestigd. Rommy zat in de Verenigde Staten een celstraf uit voor een xtc-smokkel. Inmiddels zit hij in Nederland nog een oude straf uit 2001 uit.

Passage-proces

Rommy zat bijna zestien jaar vast in de Verenigde Staten. Hij keerde eind januari terug uit de Verenigde Staten. Inmiddels zit hij een oude straf van veertien maanden uit, die hij in 2001 kreeg opgelegd. In maart maakte het Openbaar Ministerie het plan bekend om Rommy te gaan vervolgen voor de moorden in Antwerpen.

In het Passage-proces over een serie onderwereldmoorden werden eerder Mohamed “Moppie” R. (49) en Jesse Remmers (53) veroordeeld tot levenslang voor (onder meer) het aansturen en betalen van twee mannen van Antilliaanse komaf die de moord in de nacht van 9 mei 1993 uitvoerden. Eén van de twee schutters is volgens de politie overleden, de andere was volgens het Openbaar Ministerie Siegfried S. (74) die hiervoor in het Passage-proces levenslang kreeg.

Ten tijde van de voorbereiding van het Passage-proces was er nog geen zicht op terugkeer van Rommy uit de Verenigde Staten.

Schuld

Shamel en De Witte werden in een Mercedes van dichtbij beschoten in een dure straat in Antwerpen. Een theorie voor het motief was dat Rommy een schuld van een miljoen gulden had bij Shamel. Daarop zou Rommy hebben besloten dat Shamel beter kon worden doodgeschoten. Hierover zijn getuigenverklaringen en er zijn afgeluisterde telefoongesprekken over de zakelijke relaties tussen Shamel, Rommy en andere hasjhandelaren. Of de rechters in zijn zaak dat motief ook aannemelijk vinden zal nu gaan blijken.

Er zijn verder verschillende getuigen die hebben beweerd dat Rommy de opdrachtgever was. Ook kroongetuige Peter La S. heeft er wat over gezegd.

Het bewijs tegen Moppie R. en Jesse Remmers ligt deels in getuigeverklaringen en deels in telecomdata, onder meer de lokatie van mobiele telefoons, en contacten die er tussen verschillende telefoons en semafoons zijn geweest. Moppie R. was in die tijd nauw gelieerd aan Rommy en verbleef vaak bij hem in huis. Bij Rommy zijn verder een semafoon en een mobiele telefoon in beslag genomen die de recherche in verband brengt met de gebeurtenissen in Antwerpen en met Jesse Remmers en Moppie R..