Heropening moordzaak Nikki Lawalata geëist (VIDEO)

Negen jaar geleden werd in Almere de 27-jarige Nikki Lawalata vermoord. Voor de moord werd Sylvana W. onherroepelijk tot dertien jaar gevangenisstraf veroordeeld. De vriend van Nikki wil nu nader onderzoek in de moordzaak. Hij meent dat Sylvana W. hulp heeft gehad bij de moord en dat dit nooit goed is uitgezocht door de politie. Zijn advocaat Annemiek van Spanje eist in een brief aan het Openbaar Ministerie heropening van het onderzoek, met name naar een onbekende man met een witte bestelbus, die op bewakingsbeelden is te zien en zich verdacht zou gedragen.

Door Vincent Verweij

De veroordeelde dader, Sylvana W. was jaloers op Nikki, die een relatie aanknoopte met haar vriend, nadat hij het met haar had uitgemaakt. De 41-jarige Sylvana W. sloeg Nikki met een glazen karaf, wurgde haar en verborg haar lichaam in landelijk gebied tussen Lelystad en Almere. Na de moord beschuldigde Sylvana haar ex-vriend van de moord, die de nacht had doorgebracht bij Nikki. Hij zat twee maanden onschuldig vast en bleek uiteindelijk niets met de moord te maken te hebben.

Vraagteken

Tegen Sylvana werd destijds veel bewijs verzameld, ondermeer dna, bloedsporen, camerabeelden en een gedeeltelijke bekentenis. Maar een onopgehelderde vraag is hoe zij in haar eentje, overdag en ongezien, een 65 kilo wegende vrouw uit haar huis heeft weten te krijgen, in haar auto kunnen vervoeren en het lichaam in een weiland kunnen achterlaten. In luttele uren werd de moord gepleegd, het lichaam gedumpt en het huis grondig schoon gemaakt. Heeft zij hierbij misschien hulp gehad?

VW Transporter

Op bewakingsbeelden in de omgeving van Nikki’s woning is rond het tijdstip van de moord een man met een witte VW Transporter te zien, die heen en weer loopt tussen de straat waar Nikki woonde en de parkeerplaats van de bus. De man arriveerde 10 minuten nadat haar vriend ’s ochtends naar zijn werk vertrok. Op verschillende momenten legt hij spullen in de bus. In de achtergrond is ook iemand te zien die met een koffer loopt. Hieronder de video (gezicht is onherkenbaar gemaakt door Crimesite).

Geen onderzoek

Nikki’s vriend (die anoniem wenst te blijven) tegenover Crimesite: ‘De politie zei tegen mij dat ze de man hadden onderzocht, maar dat bleek niet waar te zijn. De bewakingsbeelden zijn slechts eenmaal uitgekeken door de politie en daarna nooit meer. Er is geen buurtonderzoek gedaan naar wie die man is en wat hij daar deed.’ Uit het politiedossier blijkt inderdaad dat de politie geen enkele serieuze poging heeft gedaan om de onbekende man te identificeren of hem uit te sluiten als verdachte.

Verhuizing

Het Openbaar Ministerie liet al eerder aan de vriend weten desondanks weinig te voelen voor heropening van het onderzoek. Volgens officier van justitie Kamper is de bus ook in de dagen voor de moord gesignaleerd en zijn er op de dag zelf goederen ingeladen. Bovendien staat de VW bus op een terrein dat met een slagboom alleen voor bewoners toegankelijk is. ‘Het beeld ontstond dat er werd verhuisd. Bovendien is er dna gevonden in de kofferbak van Sylvana’s auto, wat erop duidt dat Nikki’s lichaam in die auto heeft gelegen’. Annemiek van Spanje, de advocaat van de vriend, zoekt het nu hogerop en heeft de hoofdofficier in Midden-Nederland aangeschreven. Het OM heeft nog niet gereageerd op dit nieuwe verzoek.

