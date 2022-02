Hij was op zijn 25ste miljonair

Connect on Linked in

Octave “Okkie” Durham is van schilderijen-rover getransformeerd tot schilderijen-speurder. Momenteel werkt hij voor kunstdetective Arthur Brand, die gestolen kunstwerken opspoort. Deze week was Okkie te gast in de “Wat kan er nou gebeuren”-podcast van Najib & Reda.

De 49-jarige Henk B. met wie Durham in 2002 twee schilderijen uit het Van Gogh-museum in Amsterdam weghaalde zit inmiddels weer vast voor een hit-and-run-roof in het Zaans Museum. Met Okkie gaat het een stukje beter. Na een documentaire over de roof in het Van Gogh en vervolgens een rush aan publiciteit in talkshows tot aan The New York Times raakte hij even stevig van de weg, maar hij klom er weer uit.

In de podcast over verslavingen, van Najib en Reda, legt hij het uit. ‘Ik ben geboren om te praten (maar niet om te verraden’.