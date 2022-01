Tweede Monet-rover Zaans Museum aangehouden

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de mislukte poging tot diefstal van een schilderij uit het Zaans Museum, in augustus 2021.

Door Joost van der Wegen

Aangehouden

De verdachte is een 37-jarige man uit Purmerend. Hij werd dinsdagochtend gearresteerd. In september vorig jaar gaf de 49-jarige Henk B. uit Amsterdam zichzelf al aan bij de politie. In augustus meldde justitie dat ze onderzoek deed naar een tweede mogelijke dader.

Stelen

Op zondagochtend 15 augustus 2021 probeerden twee mannen rond 10.30 uur een schilderij uit het Zaans Museum te stelen. Het ging volgens het museum om het schilderij ‘De Voorzaan en de Westerhem’ van Claude Monet, dat het museum eerder voor 1,2 miljoen euro aanschafte. Monet schilderde 24 schilderijen in de Zaanstreek.

De roof mislukte, onder meer door ingrijpen van bezoekers en personeel. Een omstander probeerde één van de twee daders van de kunstroof van de scooter af te trekken, waarop er geschoten zou zijn en het schilderij werd achtergelaten. Er raakte niemand gewond. Bij één van de daders zou een pruik van zijn hoofd getrokken en hij zou zijn gefotografeerd. Dat zou Henk B. zijn geweest.

Agenten zochten daarop naar een witte man met een grijze helm en een spijkerbroek en een getinte man met een baard in donkere kleding. De scooter werd later die ochtend teruggevonden op de Zuiderweg in Wijdewormer.

Roemrucht

De eerste verdachte, Henk ‘Frenkie‘ B., werd eerder veroordeeld voor de roemruchte diefstal van twee schilderijen uit het Van Gogh-museum, in 2002. Die werden later in Italië teruggevonden, in het bezit van de vorig jaar in Dubai opgepakte drugshandelaar Raffaele Imperiale, die lange tijd zijn zaken in Amsterdam deed.

Henk B. pleegde de overval samen met Octave ‘Okkie’ Durham, over wie een documentaire werd gemaakt.

B. werd in 2011 veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor een bankoverval in Zeist en in 2017 voor het afpersen van een ondernemer in Lisse.