Hilversum: ANPR-hit leidt tot arrestatie met drugs

De politie zegt dat ze woensdag een Hilversummer heeft aangehouden voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs. De man kwam bij surveillerende agenten in beeld na een hit in het camerasysteem ANPR, dat langs de doorgaande wegen in Nederland staat opgesteld.

Vreelandseweg

Aan het eind van de middag reden de agenten over de Kerkelandenlaan toen ze een melding kregen van de ANPR-hit. Op de Vreelandseweg (N201, de weg naar de A2) was een auto met een gezocht kenteken langs de camera gereden. De auto kwam in het systeem ook naar voren in verband met drugscriminaliteit. De agenten hebben de auto op de Vaartweg stilgezet.

De bestuurder kon zich niet identificeren en de agenten besloten hem te fouilleren. Er is een hoeveel verschillende soorten harddrugs en medicijnen gevonden. De politie zegt niets over de hoeveelheid. De verdachte bleek een 23-jarige man uit Hilversum te zijn. Hij is aangehouden voor drugsbezit.

ANPR

In het systeem van het ANPR (Automatic Number Plate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. In deze lijst staan de kentekens die op naam staan van mensen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Alleen bij deze kentekens krijgt de politie een ‘hit’ op het kenteken.

Daarnaast gebruikt de politie gebruikt het systeem in toenemende mate in de opsporing van zware misdrijven. Dat is wettelijk niet altijd toegestaan.

