Hof: iets lagere straffen voor schietpartij Medoclaan

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag gevangenisstraffen tot vier jaar opgelegd aan drie mannen die betrokken waren bij de schietpartij bij een villa aan de Eindhovens Medoclaan. De vierde betrokkene (39) is ontslagen van rechtsvervolging, na een veroordeling door de rechtbank. De straffen zijn lager dan geëist.

Poort

In oktober 2014 meldde een aantal mannen zich bij de poort van de villa om een ruzie over drugsgeld uit te praten. De bezoekers droegen een hesje van motorclub No Surrender en een kogelwerend vest en renden het terrein op. Ook droegen in ieder geval twee van hen een pistool bij zich. Er volgde een schotenwisseling over en weer. Geen van de betrokkenen raakte bij de schietpartij gewond.

De 30-jarige man die door de rechtbank eerder werd vrijgesproken, is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. De man ontkende bij de schietpartij betrokken te zijn geweest. De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van een aantal agenten, die hem van de beelden van de schietpartij herkenden, niet overtuigend genoeg waren om hem te veroordelen en sprak hem vrij. Het hof vindt de herkenningen wel voldoende en ziet hem als medepleger omdat hij als eerste met getrokken wapen het terrein betreedt. De overige verdachten in deze zaak, een 29-jarige en 43-jarige man, zijn door het hof veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Zij kregen eerder respectievelijk 3,5 en 4 jaar gevangenisstraf.

Noodweer(exces)

Het hof vindt voor alle verdachten een poging tot doodslag bewezen. De leden van de motorclub No Surrender beriepen zich op noodweer: een handeling uit zelfverdediging. Het hof verwerpt dit verweer. De mannen kwamen met een auto en een bus met meerdere personen naar het huis en gingen met getrokken pistool het terrein op. De 2 personen die in de villa aanwezig waren wilden na de woordenwisseling aan het hek terug naar binnen gaan. Het hof ziet de leden van No Surrender als aanvallers. Daarom kunnen zij geen beroep doen op zelfverdediging.

Ontslag van rechtsvervolging

De verdediging van de 39-jarige man beriep zich op noodweer(exces). Hij zei zich door een overmacht aan – deels gewapende mannen – zo ernstig bedreigd te hebben gevoeld dat hij heeft geschoten om zich te verdedigen. Hij droeg geen kogelwerend vest en de kans dat hij dodelijk gewond zou raken was bijzonder groot. Het is weliswaar bewezen dat de man zelf ook schoten heeft gelost, maar het hof ontslaat hem van alle rechtsvervolging omdat hij uit noodweer(exces) heeft gehandeld. Eerder legde de rechtbank hem 7 jaar gevangenisstraf op.

De rechtbank veroordeelde hem ook voor een gewelddadige diefstal. Het hof spreekt hem vrij van dat feit omdat het aangetroffen dna ook bij een eerdere gelegenheid kon zijn achtergebleven op de plaats delict.