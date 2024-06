Hof legt 28 jaar cel op aan schutter Amsterdamse pizzeriamoord

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag 28 jaar celstraf opgelegd aan de 45-jarige Cherif A. voor het doodschieten van de 49-jarige Servische pizzeria-eigenaar Goran Savic in Amsterdam-West. De beruchte Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag die voor hem bedoeld was.

La Piccola Baracca

Op 23 oktober 2019 kwam bij een schietpartij in zijn pizzeria La Piccola Baracca in Amsterdam-West op klaarlichte dag de onschuldige Servische uitbater Goran Savic om het leven. De aanslag was bedoeld voor de toen 44-jarige zware Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic. Hij raakt zwaargewond, maar overleeft de moordaanslag doordat uitbater Savic voor hem springt en door een kogel in zijn nek wordt getroffen.

Bewijs

Kort na de schietpartij arresteert de politie verdachte Cherif A. uit Amstelveen in een grijskleurige Volkswagen Golf met Belgisch kenteken op de Admiraal de Ruijterweg. Hij voldoet aan het signalement en in zijn vluchtauto ligt het vuurwapen waarmee is geschoten met zijn dna erop. Op zijn handen zitten schotresten en in de auto ligt een telefoon die bij de voorbereiding van de schietpartij is gebruikt.

Arrestatie

Ook komt de kleding van de schutter op camerabeelden overeen met de kleding die de verdachte droeg. Op online beelden is te zien dat de kale Cherif A. door twee schreeuwende politieagenten onder schot wordt gehouden terwijl hij op de weg naast de trambaan ligt. Om hem heen staan meerdere politiewagens en in de lucht cirkelt een politiehelikopter.

Fors strafblad

Na een eis van 28 jaar cel veroordeelde de rechtbank Cherif A. in juli 2021 tot 24 jaar celstraf wegens gekwalificeerde doodslag en poging moord. Uit het strafblad van A. blijkt volgens de rechtbank dat hij in 2009 is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor onder meer pogingen tot doodslag. Ook is hij in 2019 veroordeeld tot 140 dagen gevangenisstraf wegens belaging. Daarnaast is hij enkele keren veroordeeld voor diefstal met geweld.

Vier jaar meer

Hof acht bewezen dat Cherif A. zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde doodslag en poging tot moord en legt een gevangenisstraf van 28 jaar op.

Twee “spotters”, Denzel V. en Dejan D., kregen in 2021 een gevangenisstraf opgelegd van 18 jaar. Een derde spotter werd vrijgesproken.