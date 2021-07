24 jaar cel voor doodschieten restauranthouder

Connect on Linked in

De 42-jarige Cherif A. is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 24 jaar cel voor het doodschieten van pizzeria-eigenaar Goran Savic op 23 oktober 2019. Twee “spotters”, Denzel V. (23) en Dejan D. (30), krijgen een gevangenisstraf opgelegd van 18 jaar. Een derde spotter werd vrijgesproken.

De moord op de Amsterdamse Serviër Goran Savic, die in zijn pizzeria aan het Hugo de Grootplein werd doodgeschoten, was een vergissing. Het eigenlijke doelwit was Jovan Durovic, die bij de schietpartij zwaargewond raakte. De onschuldige Savic kwam om het leven doordat hij in zijn nek werd geschoten toen hij Durovic te hulp schoot. Durovic was een vaste klant van de pizzeria.

Beruchte Montenegrijnse crimineel

Joran Durovic is een beruchte Montenegrijnse crimineel die verwikkeld is in een bloedig conflict tussen verschillende groepen uit voormalig Joegoslavië. Durovic wordt gerekend tot de Servische Zemun-clan, van onder meer de in Spanje veroordeelde Luka Bojovic. Justitie hield die groep onder andere verantwoordelijk voor de moord in 2006 op de Amsterdamse Montenegrijn Srdjan “Sergio” Miranovic.

Opvallende kleding

Hoofdverdachte Cherif A., nu dus veroordeeld tot 24 jaar cel, werd al snel na de schietpartij in de pizzeria aangehouden op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. Hij droeg dezelfde opvallende kleding die de schutter op beelden van bewakingscamera’s aan had. In de auto lag het moordwapen waarop het dna van A. zat. Zijn dna zat ook op kleding van de gewonde Durovic.

Twijfel

Eerder op zitting had de raadsman van A. al te kennen gegeven dat er sprake is van tenminste gerede twijfel. Getuigen herkenden A. bijvoorbeeld niet van de enige foto die hen was getoond. Daar kwam bij dat de ex van Cherif A. betwijfelde of het wel haar ex-vriend was die ze op de camerabeelden had gezien. Ook gevonden dna op de deurpost van de pizzeria waar de schutter zich zou hebben vastgepakt matchte niet met dat van A.

Snotteren

Cherif A. heeft steeds ontkend de schutter te zijn. ‘Ik wil mijn straatje niet schoonvegen. Mijn straatje ís schoon. Mij treft geen blaam in dezen’, snotterde A. op de rechtszitting

Lagere straffen door vertraging

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden 28 jaar cel tegen Cherif A. geëist. Tegen de twee spotters was 25 jaar cel geëist. De rechtbank heeft bij het opleggen van de lagere straffen rekening gehouden met de nieuwe Wet straffen en beschermen, die is ingegaan op 1 juli 2021. De strafbare feiten zijn gepleegd in 2019. De zaak had eerder op zitting kunnen worden behandeld, omdat het onderzoek al geruime tijd klaar was. De rechtbank vindt het niet uit te leggen dat de daders door de langere proceduretijd een fors hogere netto straf zouden krijgen. Daarom vallen in dit specifieke geval de straffen lager uit dan in vergelijkbare zaken die voor 1 juli 2021 zijn afgedaan.