Hof zet vrijgesproken Latumahina-verdachte in voorlopige hechtenis

Connect on Linked in

Een man die in 2018 door de rechtbank werd vrijgesproken in de zaak van de per vergissing doodgeschoten dj Djordy Latumahina is donderdag door het gerechtshof opnieuw in voorlopige hechtenis genomen, zo schrijft het ANP. Justitie had dat gevorderd omdat er uit pgp-berichten zou blijken dat er nieuw bewijs tegen deze Tony D. is.

Schutters

De bewuste pgp-chats worden toegeschreven aan D. en aan een aantal medeverdachten in de zaak Latumahina die ervoor wel veroordeeld zijn tot zware celstraffen. De informatie uit de chats is pas na het vonnis van de rechtbank naar voren gekomen. Politie en justitie probeerden te bewijzen dat D. één van de twee schutters was geweest. De rechtbank vond het bewijs onvoldoende.

De 31-jarige Djordy Latumahina is op 8 oktober 2016 doodgeschoten in de parkeergarage van zijn appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Zijn vriendin raakte ernstig gewond maar overleefde, het destijds 2-jarige dochtertje bleef lichamelijk ongedeerd. De politie gaat ervan uit dat de aanslag eigenlijk een drugscrimineel had moeten treffen die in hetzelfde complex woonde.

Thuis

Uit de nieuwe pgp-berichten blijkt volgens justitie dat Tony D. een jaar voor de moord op Djordy al bezig was met het voorbereiden van een andere moord. Samen met twee veroordeelde medeverdachten zou hij in 2015 een liquidatie hebben voorbereid in Berlijn op Naoufal F., en ook met andere geweldsdelicten bezig zijn geweest. Half juni werd hij in dit onderzoek opgepakt. Het voorarrest voor die zaak zou tot aanstaande maandag duren. Door de beslissing van het hof in de zaak van de moord op Latumahina blijft hij in ieder geval tot 6 oktober in hechtenis.

Tony D. heeft altijd volgehouden dat hij op de dag van de liquidatie van Latumahina thuis was.