Viertal opgepakt voor beramen moordaanslag op “Noffel” in Berlijn

Connect on Linked in

De politie heeft deze week vier mannen opgepakt die worden verdacht van het beramen van een liquidatie op de inmiddels tot levenslang veroordeelde crimineel Naoufal “Noffel” F. in Berlijn in 2015. Twee verdachten zaten al vast, omdat ze tot 30 jaar cel zijn veroordeeld voor de vergismoord op Djordy Latumahina in 2016. Dat meldt AT5.

Ontsleutelde pgp-communicatie

Het Openbaar Ministerie verdenkt het viertal ervan Naoufal F. in Berlijn te hebben willen vermoorden. Dat plan ging uiteindelijk niet door. De verdachten kwamen in beeld door ontsleutelde pgp-gesprekken. Twee verdachten die dinsdag in hun cel zijn aangehouden voor het moordplan in Berlijn zaten al vast voor hun betrokkenheid bij de vergismoord op de 31-jarige Amsterdammer Djordy Latumahina. Het gaat om de tot 30 jaar cel veroordeelde Djurgen W. (de schutter volgens de rechtbank) en de tot 26 jaar cel veroordeelde Cedric R. (de vermeende coördinator).

Tony D.

De derde verdachte in de zaak van het Berlijnse moordplan is Tony D., die maandag in Amsterdam is opgepakt. Ook hij is verdachte in de strafzaak rond Latumahina. Hij is volgens justitie een van de schutters, maar werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Een vierde verdachte, een 39-jarige Amsterdammer, is dinsdag opgepakt. Hij was geen verdachte in het proces rondom de liquidatie op Latumahina.

“Noffel” werd in juli 2019 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor het aansturen van de liquidatie van Iraniër Ali Motamed in Almere in december 2015. F. was eerder al veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf vanwege de mislukte liquidatie van Peter R. in Diemen, eind 2015.

Het hoger beroep in de zaak van de vergismoord op Djordy Latumahina gaat donderdag verder.