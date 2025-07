Hoge Raad wijst alle cassatieverzoeken verdachten liquidatieproces af

Stefan Eggermont

Het gerechtshof veroordeelde Illias K. (37) onder meer voor medeplegen van de liquidatie van Alexander Gillis in februari 2014 in Zaandam, en van Stefan Eggermont in juli 2014 in de Amsterdamse oostelijke binnenstad. Eggermont werd bij vergissing doodgeschoten, het feitelijke slachtoffer was Omar L., een kopstuk uit een rivaliserende groep, die inmiddels ook levenslange celstraf heeft gekregen. K. was volgens het hof de “moordmakelaar”.