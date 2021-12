Hogere straf voor medeplegen liquidatie Krommenie

Connect on Linked in

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft donderdag Omar L. opnieuw levenslang opgelegd voor opdracht geven voor onder meer de moord en de aanslag op de broers Yakhlaf, op oudjaarsdag 2015 in Kerkdriel. In het hoger beroep kregen vijf verdachten straffen van zes jaar en acht maanden tot levenslang. Een zesde verdachte, die bij de rechtbank was veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf, heeft zijn hoger beroep ingetrokken.

Staatsliedenbuurt

Het OM had tegen Omar L. in hoger beroep eveneens levenslang geëist. De rechtbank veroordeelde L. al eerder tot levenslang voor (onder meer) de liquidaties van Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel. Bij die laatste aanslag raakten andere broer en een derde inzittende van de auto gewond. Eaneas Lomp (27) werd in november 2015 doodgeschoten in Krommenie.

Lomp en Yakhlaf zouden uit de weg moeten worden geruimd omdat Omar L. vermoedelijk wraak wilde nemen op deze rivalen die hij (mede)verantwoordelijk hield voor de dood van zijn broer eind 2012. Die kwam om het leven bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt.

In het onderzoek naar deze feiten heeft de politie versleutelde berichten in beslag genomen (de zogenoemde Ennetcomdata) en ontsleuteld. Het hof heeft het gebruik van deze gegevens goedgekeurd en de gegevens betrouwbaar bevonden.

Hogere straf

Daniël M. is veroordeeld voor zijn aandeel in de moord Eaneas Lomp op 7 november 2015. Hij was bevriend met Lomp en gaf in de nacht van de moord gedetailleerde informatie door over diens reisbewegingen toen die uit Amsterdam vertrok. Aan hem is een gevangenisstraf van achttien jaar opgelegd. Bij de rechtbank was dat vijftien jaar.

Twee verdachten zijn veroordeeld voor het voorbereiden van een liquidatie op de broers Yakhlaf. Op 21 november 2015 werden in Utrecht in de buurt van een horecagelegenheid waar de twee broers verbleven twee vuurwapens in een tuin aangetroffen. Dna-sporen op een achtergebleven petje en een oordopje leidden naar de verdachten. De verdachten zijn veroordeeld tot respectievelijk zes jaar en acht maanden gevangenisstraf en tien jaar gevangenisstraf. Dat was zeven en negen jaar bij de rechtbank.