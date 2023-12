Toch weer levenslang voor Iliass K. voor drie liquidaties

Het hof veroordeelt tot een levenslange gevangenisstraf. Hij was verantwoordelijk voor medeplegen van de liquidatie van Alexander Gillis in februari 2014 in Zaandam, en van Stefan Eggermont in juli 2014 in de Amsterdamse binnenstad. Eggermont werd bij vergissing doodgeschoten, het feitelijke slachtoffer was Omar L., een kopstuk uit de rivaliserende groep, die inmiddels ook levenslange celstraf heeft gekregen.

K. was ook medepleger van de moord op de in Iran geboren Massod Amin Hosseini in september 2014 in Amsterdam-Osdorp en van de voorbereiding voor de liquidatie van de neef van Alexander Gillis. Hosseini was de schutter die Eggermont doodschoot.

Ook de rechtbank legde K. al levenslang op. K. heeft vanaf een zeker moment in het proces berouw getoond.

Levenslang betekent in Nederland in principe ook daadwerkelijk levenslang zitten, hoewel de laatste jaren enkele levenslang gestrafte mannen gratie hebben gekregen.

Schadevergoeding

Alle vijf verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie en voor andere feiten. De vier andere verdachten krijgen zeven jaar en negen maanden, twee jaar cel en vijf jaar gevangenisstraf. deze laatste verdachte krijgt de maximale straf van vijf jaar omdat hij al een celstraf van 15 jaar heeft voor doodslag in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.