Hoge Raad: één zaak in het Posbank-proces moet opnieuw

Connect on Linked in

Het proces tegen één van de twee verdachten in de zogeheten Posbank-moord moet opnieuw worden gedaan door een gerechtshof. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald, in navolging van een advies deze zomer van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Alex Wiegmink

Voor de moord op Alex Wiegmink werden Souris R. en Frank S. veroordeeld tot 18 jaar jaar, na een veroordeling tot iets lagere straffen door de rechtbank. Het gerechtshof ging ervan uit dat Wiegmink, die in de bossen bij de Posbank op de Veluwe aan het hardlopen was, een deal had gezien die hij niet had mogen zien. Hij werd op 20 januari 2003 doodgeschoten en zijn lichaam verbrand in zijn auto in de buurt van het Brabantse Erp.

Toen de politie aanwijzingen had dat Souris R. meer wist over de Posbank-zaak stuurde men undercoveragenten op hem af en hielden hem voor dat ze van een corrupte politieagent hadden gehoord dat hij hoofdverdachte zou zijn voor de Posbankmoord.

Mr Big

De Hoge Raad vindt dat de methode “Mr Big” die op verdachte Souris R. is toegepast misschien niet door de beugel kan. Advocaat Arthur van der Biezen had voor het gerechtshof betoogd dat zijn client zwaar onder druk zou zijn gezet door de infiltranten die zich voordeden als zware criminelen. De undercoveragenten stelden onder meer een beloning van 75.000 euro in het vooruitzicht en een plek in een criminele organisatie. Dan moest hij wel vertellen hoe het met de moord op Alex Wiegmink was gegaan.

Van der Biezen betoogde dat de “verklaringsvrijheid” van zijn client was aangetast. Met andere woorden: hij heeft zich mogelijk laten beïnvloeden door de agenten. De Hoge Raad is het daarmee eens. De agenten hebben ‘bemoeienis’ gehad met ‘wezenlijke onderdelen van de verklaring.’ Het gerechtshof had beter moeten motiveren waarom het dat betoog van Van der Biezen heeft afgewezen. (tekst loopt door na reclame)

Fucking kofferbak

Wie de gesprekken uit de opnames terugleest krijgt sterk de indruk dat Souris R. inderdaad ter plaatse was, heeft geschoten en het lijk in brand heeft gestoken:

S: Alles ligt daar. (…) Die fucking kofferbak vol. (…) Mooie plek voor ging hij een dealtje maken. Daarom is hij een paar weken daarvoor gaan kijken weet je wel? (…) We hadden een mooie plek gevonden. (…) N: En toen? Hij ging zich ermee bemoeien echt? S: Ja ja, tuurlijk. N: Hij ging jullie gewoon aanspreken van wat doe je hier en zo? S: Nee. Hij zag dat ding in de kofferbak weet je wel? N: Wat lag in de kofferbak?