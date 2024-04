Hoger beroep Marengo-proces: Onno de Jong legt verdediging Nabil B. neer

Connect on Linked in

Kroongetuige Nabil B. (36) moet in het Marengo-proces weer op zoek naar een nieuwe advocaat. Onno de Jong heeft zijn juridische bijstand neergelegd. Dat schrijft Het Parool. Maandag begint voor de rechtbank Amsterdam het hoger beroep in het Marengo-proces.

Hoogopgelopen conflict

Waarom De Jong stopt met de verdediging van zijn cliënt Nabil B. is onduidelijk, maar volgens de krant speelt er een hoogopgelopen conflict met het Openbaar Ministerie. De Jong wil er zelf niets over zeggen. Ook is niet duidelijk wat dit betekent voor de eerste pro-formazitting van het hoger beroep dat vandaag van start gaat in Justitieel Complex Schiphol.

Strafvermindering

Nabil B. werd door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel na strafvermindering in ruil voor de belastende verklaringen die hij heeft afgelegd. B. ging desondanks in hoger beroep tegen zijn veroordeling.

Van de in totaal zeventien verdachten is bij veertien hoger beroep ingesteld. In liquidatieproces Marengo werd op 27 februari levenslang opgelegd aan Ridouan Taghi (46), Saïd Razzouki (51) en Mario R. (44). Zij gingen alle drie in hoger beroep.