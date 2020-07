Hogere straf voor dodelijke schietpartij Amsterdam

Connect on Linked in

Een 36-jarige Amsterdammer Glotwich “Glotje” S. is in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 20 jaar cel voor (onder meer) doodslag. Hij schoot in 2016 per ongeluk de onschuldige Naoufal Mohammadi (18) dood. Dat gebeurde op de Ten Katestraat in Amsterdam-West.

De gevangenisstraf is vier jaar hoger dan de straf die de rechtbank eerder oplegde. Het Openbaar Ministerie, dat net als de verdachte in hoger beroep was gegaan van dat vonnis, had 18 jaar gevangenisstraf geëist.

In november 2016 schoot S. minstens zeven keer op twee broers die hem hadden achterhaald nadat hij had geprobeerd hen af te persen in een toenmalige shishalounge in de straat. De broers raakten gewond en Mohammadi overleed door een verdwaalde kogel. De schietpartij vond plaats tijdens het afbouwen van de Ten Katemarkt op de avond dat kinderen in de buurt voor Sint-Maarten langs de deuren gingen.

Het gerechtshof strafte hoger dan geëist omdat het extra gewicht toekende aan het gewelddadige verleden van de man. S. schoot in 2007 een man dood die weigerde zich te laten beroven. Verder kreeg hij straf voor het voorbereiden van een gewapende overval. Ook overwoog het gerechtshof dat S. ‘overduidelijk’ psychische problemen heeft en door niet mee te werken aan psychisch onderzoek heeft belemmerd dat er een goede diagnose kon worden gesteld voor een behandeling.

Bovenop de straf komt verder nog ruim drie jaar detentie omdat het hof voorwaardelijke invrijheidstellingen van eerdere straffen heeft herroepen. Verder moet S. aan de nabestaanden schadevergoeding betalen, onder andere voor de begrafenis van het slachtoffer in het buitenland. Ook moet hij de twee gewonde broers onder meer elk 5.000 euro smartengeld betalen.