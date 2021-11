OM eist in hoger beroep opnieuw levenslang tegen Omar L.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw levenslang geëist tegen de 31-jarige Omar L. uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor twee liquidaties en drie moordpogingen. De rechtbank Arnhem op Schiphol veroordeelde L. op 26 juni 2019 al tot een levenslange gevangenisstraf voor de liquidaties van Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel.

Eaneas Lomp (27) werd in november 2015 doodgeschoten in Krommenie. Volgens justitie in opdracht van Omar L. Ook gaf hij volgens de aanklagers in hoger beroep, de advocaten-generaal (AGs), opdracht tot de moord op Chahid Yakhlaf (27) in Kerkdriel. Die werd op Oudejaarsavond 2015 doodgeschoten in een auto bij de receptie van een camping. Zijn broer en een vriend raakten gewond. Een eerdere moordpoging op Chahid Yakhlaf in Almere in 2014 mislukte.

Wraak

Lomp en Yakhlaf zouden uit de weg moeten worden geruimd omdat Omar L. vermoedelijk wraak wilde nemen op deze rivalen die hij (mede)verantwoordelijk hield voor de dood van zijn broer eind 2012. Die kwam om het leven bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt.

Liquidatiepoging

Op 3 april 2016 was er een poging tot liquidatie aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Amsterdam op Nourdine A. Volgens het OM was Omar L. de opdrachtgever van deze aanslag, die mislukte doordat het automatische wapen van de schutter haperde.

Levenslang

Op 26 juni 2019 veroordeelde de rechtbank Omar L. tot een levenslange gevangenisstraf. Hicham M., volgens het OM de schutter bij de moord(poging)en in Kerkdriel en Krommenie, kreeg eveneens levenslang. In oktober 2021 eiste het OM in hoger beroep wederom levenslang tegen M.

Ennetcom



In het hoger beroep van Omar L. heeft zijn advocaat onder meer verweer gevoerd op de versleutelde pgp-berichten die zijn gestuurd via Ennetcom. Dit systeem zou volgens de raadsman van L. onbetrouwbaar en te manipuleren zijn, waardoor bijvoorbeeld bepaalde berichten en/of accounts niet aan hem mogen worden toegeschreven.

De AG’s zeggen dat er geen aanleiding is te twijfelen aan de juistheid van de berichten en dat de verdachte kan worden gekoppeld aan vier accounts en een meervoud aan belastende berichten. In de ogen van het OM is daarvoor zelfs meer bewijs voorhanden dan in het rechtbankvonnis staat.

Enig passende straf



Volgens het OM was vermoedelijk wraak een belangrijke drijfveer voor de twee moorden en drie moordpogingen. De AG’s zijn van mening dat een levenslange gevangenisstraf de enig passende straf is voor iemand die verantwoordelijk is voor twee moorden en drie bijna-doden. ‘De verdachte heeft in betrekkelijk korte tijd een aantal zeer ernstige misdrijven gepleegd. De drempel die hij over moest om anderen te laten vermoorden was erg laag, eigenlijk was er geen drempel.’

Ontsnappingspoging

In januari 2020 werd Omar L. overgeplaatst van de PI in Zutphen naar de EBI in Vught na een mislukte ontsnappingspoging. Vier Fransmannen werden daarvoor veroordeeld tot twee jaar cel. L. zei maandag tegen het gerechtshof in Arnhem dat zitting houdt op Schiphol dat hij onterecht vastzit. ‘Ik ben geen grote boef, ik ben onschuldig hier. Ik zit nu in de EBI voor iets wat ik niet heb gedaan.’

Zes verdachten

In deze zaak kregen naast de twee hoofdverdachten vier medeverdachten celstraffen van zeven tot dertig jaar opgelegd van de rechtbank. Mohamed H. kreeg in juni 2019 dertig jaar cel. Daniël M. kreeg vijftien jaar cel. Don M. en Frans H. kregen negen en zeven jaar.

Van de in totaal zes verdachten gingen er vijf in hoger beroep. Naast twee keer levenslang eisten de AG’s tegen de overige verdachten gevangenisstraffen van zeven tot 22 jaar.

Het gerechtshof in Arnhem doet op 23 december 2021 uitspraak in alle zaken.