Hogere straffen in hoger beroep voor vergismoord op Ayla Mintjes

Het gerechtshof in Amsterdam heeft maandag een 36-jarige man en een 22-jarige man in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de vergismoord op Ayla Mintjes (27) en een liquidatiepoging op haar vriend Anis B., in mei 2021. De straf is gelijk aan de eis van justitie in hoger beroep.

Dodenlijst

Het hof acht bewezen dat Samuel Y. (22) en Renato “Nato” F. (36) op 16 mei 2021 naar de woning van Mintjes aan de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart reden en daar wachtten totdat haar Mercedes de parkeergarage uitreed. Vervolgens namen de verdachten de Mercedes met automatische wapens onder vuur. Er is minimaal 36 keer geschoten. Het hof gaat er van uit dat niet Mintjes het doelwit van de moordaanslag was, maar haar vriend Anis B., die naast haar in de auto zat en op een dodenlijst stond.

Kogelregen

Volgens het hof is er geschoten in een woonwijk op een tijdstip waarop het gebruikelijk is dat mensen op straat zijn. De kogelregen strekte zich uit tot een afstand van vele honderden meters, ook tot boven in woningen. Iedereen die zich in het gebied van het spreidingsvuur bevond liep reëel gevaar om dodelijk te worden getroffen. De kogelregen beschadigde verschillende woningen en voertuigen die in de straat stonden geparkeerd.

‘Ongekende meedogenloosheid’

De rechtbank legde eerder aan Renato F. en Samuel Y. respectievelijk 26 en 22 jaar celstraf op. Het hof vindt de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar passend gezien de ‘ongekende meedogenloosheid en gewetenloosheid’.

‘De verdachten hebben door hun nietsontziende handelwijze en de daarbij getoonde roekeloosheid laten zien niets te geven om een mensenleven, wat de dood van een onschuldig slachtoffer tot gevolg had.’

Het hoger beroep in de strafzaak tegen de derde verdachte, Jeremia T., wordt op een later moment door het hof behandeld. T. werd in juli 2022 door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel.