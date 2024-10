Holleeders Onderwereld (Onthullingen uit de politiedossiers)

Het boek geeft context aan de positie van Willem Holleeder in het toenmalige criminele milieu in Amsterdam, met name ook aan de rol van Stanley Hillis (in 2011 vermoord) met wie Holleeder in een criminele organisatie opereerde.

Verder gaat het boek in op de onderlinge verhoudingen tussen Holleeder en zijn zussen

Ook wordt in het boek een analyse gemaakt van het beschikbare bewijs. Buiten de verklaringen van Astrid en Sonja Holleeder is er in sommige van de vijf zaken weinig anders. De rechtbank en het gerechtshof vonden die verklaringen echter voldoende en betrouwbaar.