Honderden kilo’s drugs al in maart in beslag genomen in Rotterdamse haven (UPDATE)

De douane heeft in maart van dit jaar in Rotterdam twee grote partijen cocaïne onderschept. Vanwege het belang van het onderzoek ernaar, is dit donderdag pas bekendgemaakt. Betrouwbare bronnen melden aan Crimesite dat er in maart ongeveer 1500 kilo cocaïne in beslag is genomen in Rotterdam en Antwerpen die van dezelfde groep zou zijn. Omdat de vangst niet naar buiten is gebracht door de Nederlandse en Belgische autoriteiten zorgde dit de afgelopen voor grote onrust in het criminele milieu omdat gevreesd werd voor gewelddadige reacties. Er zouden verschillende mensen uit het netwerk van de internationaal gezochte “Bolle” Jos Leijdekkers aan de transporten hebben meegedaan, dat hebben bronnen gezegd aan Crimesite en het Algemeen Dagblad.

Beeld: de onderschepte drugs (foto’s OM)

Onderschept

Het gaat om twee partijen drugs, die op 12 en 14 maart werden onderschept in de Rotterdamse haven, van respectievelijk 1082 en 206 kilo. In Antwerpen is op 24 maart 200 kilo in beslag genomen, die was aangevoerd uit het Afrikaanse land Sierra Leone, zo meldt een betrouwbare bron aan Crimesite.

De partij van 1082 kilo werd aangetroffen in een container die vol zat met jute zakken en tassen, afkomstig uit Colombia. De partij van 206 kilo werd ontdekt in een uit Guatemala afkomstige container vol met bananen. De container was via Panama naar Rotterdam verscheept.

Het OM meldt dat het zogenaamde HARC-team de zaak verder in onderzoek heeft. Dat team is een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Afgewacht

Verschillende bronnen meldden de afgelopen weken aan Crimesite dat er personen in Nederland ernstig waren bedreigd omdat onder verschillende deelnemers aan de transporten onzekerheid bestond over wat er met de partijen was gebeurd.

Een bron meldt nu dat de politie heeft gewacht met ingrijpen totdat in Turkije de actie van twee weken geleden tegen de groep van Jos Leijdekkers in Turkije was voltooid. Een van de daar aangehouden personen was de zwager van Leijdekkers. De recherche zou hem ervan verdenken één van de investeerders in de transporten te zijn. Na de Turkse arrestaties heeft de recherche in Nederland mogelijk afgewacht om te bekijken of er een reactie zou komen van contacten van de groep in Nederland.

Een speciaal geformeerd rechercheteam van het Turkse ministerie van Justitie in Ankara speurt momenteel naar buitenlandse criminelen die in Turkije verblijven. Jos Leijdekkers heeft volgens de Nederlandse politie in Turkije verbleven, waar hij zich nu bevindt is onbekend. De Nederlandse en Belgische politie zoeken ook naar een medeverdachte van Leijdekkers, de Rotterdammer Isaac B., die ook in verband wordt gebracht met grootschalige cocaïnehandel.

