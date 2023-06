‘Turkije zoekt naar Rotterdamse cocaïneverdachte’

Connect on Linked in

In Turkije wordt op verzoek van de Nederlandse autoriteiten niet alleen naar “Bolle” Jos Leijdekkers gezocht, maar ook naar een medeverdachte van Leijdekkers, de 29-jarige Rotterdammer Isaac B., alias “Bom”.

Ghana

B. is in Ghana geboren, maar groeide op in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Hij komt voor in onderzoeken van de Nederlandse en Belgische politie, samen met Jos Leijdekkers. De twee worden verdacht van grootschalig invoer van cocaïne.

L. is bovendien in België veroordeeld tot vier jaar cel voor het opdracht geven voor de aanslag op het restaurant The Pasta House in Antwerpen. De Nederlander Meraldo P. kreeg vijf jaar cel voor die aanslag. P. is samen met Bolle Jos en Isaac B. ook verdachte in een onderzoek naar de invoer van cocaïne in Antwerpen waarin de mishandeling van een havenwerker centraal staat.

Cherokee

Isaac B. is door de Amsterdamse rechtbank in de zaak Cherokee een half jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar cel voor leiden van een criminele organisatie en cocaïnehandel.

Bronnen van De Telegraaf zeggen dat B. in Rotterdam zou zijn genoemd als opdrachtgever van liquidaties, en van een groot aantal beschietingen en explosies bij panden in Rotterdam in 2022.

Acht mensen

Vorige week arresteerde de politie in Turkije 23 verdachten die samen zouden werken met Jos Leijdekkers. Volgens Turkse media worden ze worden verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s. Er is beslag gelegd op bijna 40 miljoen euro aan onder andere vastgoed.

De Telegraaf schrijft op basis van ‘een vertrouwelijk Turks politiedocument’ dat de Turkse politie zoekt naar acht mensen, onder wie, Isaac B..

Crimesite schreef eerder dat dit jaar in Turkije de opsporing van internationaal gezochte grote buitenlandse criminelen is overgenomen door een speciale eenheid die direct onder het ministerie van Justitie in Ankara werkt.

De politie verdenkt Leijdekkers ook van het opdracht geven voor de liquidatie van de verdwenen Naima Jillal. Het Openbaar Ministerie heeft voor de gouden tip over de verblijfplaats van Bolle Jos de hoogste beloning ooit uitgeloofd: 200.000 euro.